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午後雷雨往北移轉　「瑪莉亞」最快今晚生成

▲▼天氣 大雷雨 午後大雨 暴雨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今午雷陣雨移轉至苗栗以北，中南部和東部山區也有雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今天（7日）持續受低氣壓影響，各地天氣不穩定，午後雷陣雨熱區移轉到苗栗以北，中南部和東部山區也有雨。日本南方海面有熱帶性低氣壓生成，有機會增強為今年第5號颱風「瑪莉亞」，氣象署預測，最快今天晚間或明天生成颱風，路徑對台灣沒影響，將在日本東南方海面活動。

天氣風險公司分析師廖于霆在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，昨天南投以南山區午後雷陣雨發展旺盛，今天低氣壓仍在台灣周邊，天氣持續不穩定，不過午後雷陣雨熱區可能轉移到苗栗以北山區以及平地，中南部及東部山區雖然也有午後雨，但雨勢可能不會像昨天那麼劇烈，下半天前往山區或在大台北活動要特別留意。

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今天各地天空雲量多，高溫稍有下降，北部高溫32到34度，中部34到35度，南部33到35度，東半部32到34度。

▲▼低壓接近，天氣不穩定。（圖／氣象署提供）

▲低壓接近，天氣不穩定。（圖／氣象署提供）

廖于霆指出，低氣壓周四開始向東移動，台灣上空水氣呈現逐漸減少趨勢，午後雷陣雨範圍縮小，以山區為主。不過周五、周六台灣附近西南風明顯增強，雲林嘉義以南沿海整天天氣都不穩定，不時會有一波一波突如其來的大雨，這種強度雨勢有機會造成短暫積水。到了周日之後，西南風減弱，南部的降雨才會趨緩。

日本南方海面昨晚有熱帶性低氣壓生成，廖于霆表示，該熱帶低壓正在緩慢增強中，未來12到24小時有機會增強為今年第5號颱風瑪莉亞，未來朝向日本東方海面前進，對台灣無影響。對台灣來說，未來一周太平洋高壓持續偏弱，台灣處低壓區內，天氣不是很穩定，每天都會下雨，只是下在哪裡，下多下少，跟每日風向與水氣多寡有關，每天都會有變化。

▲▼熱帶性低氣壓TD06路徑。（圖／氣象署提供）

▲熱帶性低氣壓TD06路徑。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員葉致均表示，日本南方海面熱帶性低氣壓預估最快今天晚間到明天有機會增強為颱風，不過路徑對台灣沒有影響，將在日本東南方海面活動。

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