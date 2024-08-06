　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國土計畫定為農業區就不得變更？　內政部駁：不實訊息

▲▼內政部長劉世芳拜會台北市長蔣萬安。（圖／台北市政府提供）

▲內政部長劉世芳日前率隊拜會台北市長蔣萬安。（圖／台北市政府提供）

記者陳家祥／台北報導

國土計畫法預計於明年全面實施，由於影響甚鉅，內政部近來積極到各地進行說明。針對外界謠傳若被劃定為農業發展區，未來就不得變更，內政部6日表示，「此為不實訊息，切莫採信」，地方政府可透過定期通盤檢討方式調整國土功能分區，也可在符合各部會產業政策及相關劃設條件下，提出具體規劃，適度劃設城鄉發展地區，維繫地方發展。

內政部指出，《國土計畫法》104年的立法意旨，即為建立整合管理機制，以協調產業均衡發展，落實合理土地利用，保護國土與自然資源。自劉世芳部長上任後，積極與地方政府及社會各界溝通協商，偕同次長董建宏及國土署長吳欣修持續拜會各地方政府以及民間社團，表達中央對於國土計畫的支持與關切，也聆聽地方政府對於國土計畫法的各項疑慮，並就農業發展區、產業用地、土地使用管制、新舊制度銜接、原住民土地規劃等議題，逐一釋疑。

內政部指出，《國土計畫法》在104年12月由朝野共同努力下三讀通過，第一條立法目的即明訂「為因應氣候變遷，確保國土安全，保育自然環境與人文資產，促進資源與產業合理配置，強化國土整合管理機制，並復育環境敏感與國土破壞地區，追求國家永續發展，特制定本法」，立法至今將近10年，台灣面臨劇烈氣候變遷及重大產業轉型，內政部雖為國土計畫法主管機關，但均衡產業發展、永續環境保育，中央各部會與各地方政府必須協力合作，共同面對台灣社會與自然環境的挑戰，一同打造更合宜的國土空間。

至於外界謠傳一旦被劃定農業發展區未來就不得變更，內政部表示此為不實訊息，切莫採信。內政部強調，農業發展區正是為了保障辛苦務農的農民，確保農業生產區位的安全性，並且銜接農業部所提出各項補助措施，妥善照顧農民權益而劃設，待國土計畫法全面施行後，地方政府可透過定期通盤檢討，以及辦理鄉村地區整體規劃等機制，調整國土功能分區。

再者，因應國家各項重大建設推動與產業發展需求，地方政府也可以在符合各部會產業政策及相關劃設條件下，提出具體規劃，適度劃設城鄉發展地區，維繫地方發展；而待國土計畫法全面施行後，也可以透過國土計畫的機制，對產業用地進行檢討與調整。

內政部強調，國土計畫法的落實，是為了建立國土空間的使用秩序，追求產業發展與環境永續的雙贏，對於農民權益與產業發展，一定會妥善保障並協調均衡發展。面對社會不同看法，內政部會更積極溝通，穩健推動國土計畫法。此外，內政部也籲請中央各部會及縣市政府，在氣候變遷與產業轉型的挑戰下，攜手合作，共創永續台灣。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
快訊／「台灣最速男」楊俊瀚復活賽分組第3作收！奧運之旅劃句點
美金牌教練驚爆「性虐待3女選手」！　被剝奪奧運資格
快訊／工具機大廠前董座涉炒股　遭檢調約談
唐嘉鴻奪銅甜吻正妹妻！　與大陸選手「互動曝光」
11歲女童與不明男搭火車失聯　母衝雲林盼網友幫找人
快訊／南投爆土石流！淹沒道路畫面曝光
涉賭風波延燒！味全龍2球星遭降二軍
「輔大戰神」酒駕被捕畫面曝！耍賴喊：我才喝1杯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國土計畫定為農業區就不得變更？　內政部駁：不實訊息

顧立雄被稱「鋼鐵公爵」　日媒形容：擊敗拿破崙的威靈頓公爵

外交人員要鼓勵非刁難！　林楚茵酸：藍營想觀光就別浪費公帑

國改法釋憲案言詞辯論　黃捷點評黃國昌：像個小朋友吵鬧不忍卒睹

國會改革法案違憲　行政院訴代理人：恐惡化毀棄既有憲政運作

臉書說台灣之光、微信稱中國的驕傲　她問翁曉玲：哪個才是妳？

生日報平安！柯文哲：每天被恐嚇今會收押　打開家門驚見3女粉送壽桃

永遠拿錯誤事情類比！沈伯洋揭修法爭議　轟藍白言詞辯論：浪費時間

傳罷樑連署查詢單寄「2.5萬」！　藍委轟：造謠帶風向不用道歉？

張雅琳揭外交人員心酸　建議凌濤去旅展買行程：想去哪自己安排

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

前車都煞了...三寶還沒減速　右切撞開2車一路衝網看傻

蛋捲界新星！「實心」中秋禮盒自由配　送禮也能攜手ESG愛地球

#麟洋配 奪金視訊北車球迷！ #王齊麟 爸爸現身喊：非常光榮

國土計畫定為農業區就不得變更？　內政部駁：不實訊息

顧立雄被稱「鋼鐵公爵」　日媒形容：擊敗拿破崙的威靈頓公爵

外交人員要鼓勵非刁難！　林楚茵酸：藍營想觀光就別浪費公帑

國改法釋憲案言詞辯論　黃捷點評黃國昌：像個小朋友吵鬧不忍卒睹

國會改革法案違憲　行政院訴代理人：恐惡化毀棄既有憲政運作

臉書說台灣之光、微信稱中國的驕傲　她問翁曉玲：哪個才是妳？

生日報平安！柯文哲：每天被恐嚇今會收押　打開家門驚見3女粉送壽桃

永遠拿錯誤事情類比！沈伯洋揭修法爭議　轟藍白言詞辯論：浪費時間

傳罷樑連署查詢單寄「2.5萬」！　藍委轟：造謠帶風向不用道歉？

張雅琳揭外交人員心酸　建議凌濤去旅展買行程：想去哪自己安排

中元普渡台東縣府提供14場次紙錢集中　乾淨燒又環保

快訊／「台灣最速男」楊俊瀚復活賽分組第3作收！奧運之旅劃句點

加碼300萬給王齊麟「沒錢處理幼兒園性侵案？」北市府澄清了

郭天信、張政禹也玩德州撲克承認照片去年所拍　接受球團處分

超商賣蘭花送爸爸？網一片困惑　業者解謎：象徵堅毅的父親之花

泰國軍中傳霸凌！菜鳥雨夜遭逼全裸罰站6hrs　被長官打到趴地內傷

曝戴資穎4強前幫打氣、東奧出借棉被　李洋：只想說聲妳辛苦了

巴黎奧運舉重拚奪牌　林敬能：方莞靈、陳玟卉是奇兵

TOYOTA「新跨界休旅」貼牌Suzuki　入門2氣囊還賣比較貴

土地鑑界撕破臉！60歲地主武士刀追砍鄰居　驚悚畫面全都錄

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

政治熱門新聞

快訊／總統令「謝長廷、李翔宙免職」　敲定楊懿珊任駐美公使

國民黨桃園市議員耍官威！　「訪美沒購物」飆罵外交官

與外交官爆口角！凌濤還原始末　某處長揶揄說「你們逛很開心喔？」

快訊／凌濤遭控訪美耍官威怨沒購物時間！　國民黨駁斥急回應

凌濤飆罵外交官2原因曝　訪團成員緩頰：有瑕疵但犯不著發脾氣

快訊／遭爆訪美沒購物時間飆罵外交官　凌濤轟：不實言論

稱麟洋配「中國人的驕傲」　翁曉玲今改口

國民黨桃市議員「灌酒」小鮮肉外交官　委屈痛哭乘客驚呆

大法官談國情報告勸和解　「立院自刪條文、總統要履行承諾或義務」

外媒指台軍隊人力短缺！王定宇曝原因

勞動基金77億呆帳？勞動部回應了

最帥律師出招！　李荃和拿翁曉玲「中國人的驕傲」問反質詢

麟洋配奪金！蔣萬安宣布大放送

耍官威辱罵外交官？　國民黨桃市議員反控被揶揄

更多熱門

相關新聞

高虹安遭停職半俸也沒了　內政部：過去案例都不給薪

高虹安遭停職半俸也沒了　內政部：過去案例都不給薪

新竹市長高虹安因涉貪污罪一審遭判7年4個月，除了停職外，內政部日前更進一步決定高在停職期間不發給半俸。針對外就質疑，內政部6日說明，自88年地方制度法施行以來，因案一審判刑由內政部停職的縣市長共有2位（含高），這2位在停職期間都不發給薪給。

國慶晚會舉辦地點中央、北市不同調　劉世芳：韓國瑜做決定

國慶晚會舉辦地點中央、北市不同調　劉世芳：韓國瑜做決定

內政部沒提建議國慶晚會　蔣淡回

內政部沒提建議國慶晚會　蔣淡回

劉世芳未提國慶晚會？北市：有表達

劉世芳未提國慶晚會？北市：有表達

蔣萬安稱大巨蛋辦國慶晚會　內政部：未曾提出任何建議

蔣萬安稱大巨蛋辦國慶晚會　內政部：未曾提出任何建議

關鍵字：

內政部國土開發農業區

讀者迴響

熱門新聞

全紅嬋半決賽前在「買烏龜盲盒」

銀行女員工請假竟是去巴黎參加奧運會　主管以為她開玩笑

151林彥君年收千萬涉逃稅　夫妻醜聞連爆回應了

教練：隊內訓練唯一做得完的是王齊麟

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」

快訊／總統令「謝長廷、李翔宙免職」　敲定楊懿珊任駐美公使

睡夢中遭「紅衣女掐脖」　租客退租見7字嚇壞

驚悚瞬間曝光！貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞　四肢骨折慘死

快訊／10縣市大雨特報　下到入夜

林郁婷昔「穿浴衣畫淡妝」青澀模樣

跟中國隊並列銅牌！張博恆被台網讚可愛

辣妹泳將「爽玩迪士尼」　慘被趕出選手村

14歲弟初夜「約砲小姐姐」滴綠膿汁　媽陪就醫：是鄰居

台中知名婚宴會館「驚傳老闆跑路了」　員工急發聲！

認了「演藝圈超黑暗」！

更多

最夯影音

更多

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面