大巨蛋辦國慶晚會羅生門！劉世芳稱沒提建議　蔣萬安淡回「謝謝」

▲蔣萬安出席台北市113學年度高中以下學校校（園）長布達、宣誓及交接典禮。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

立法院長韓國瑜主動聯繫台北市政府，10月將在台北大巨蛋舉辦國慶晚會，而台北市長蔣萬安也證實此事；外傳內政部長劉世芳也曾向蔣提出，希望北市協助今年國慶晚會，但內政部1日否認此事。蔣萬安1日下午出席公開活動時並未正面回應，僅保守地說「謝謝」。

外傳韓國瑜主動聯繫台北市政府，希望北市能承接今年雙十節國慶晚會，不僅如此，劉世芳上任後親自到市府拜會蔣萬安時，除了向蔣萬安提出期盼市府送審國土功能分區圖以及社宅議題，也希望市府協助今年國慶晚會，所以北市府認為最適合的場地，就是台北大巨蛋。

不過，內政部1日上午否認此消息，表示劉世芳6月28日拜會台北市政府時，討論議題為北市國土功能分區圖草案進度、社會住宅推動，以及蔣關切的社子島開發、大彎北段都市計畫，有媒體報導劉世芳在拜會蔣萬安時，提及希望在北市舉辦今年國慶晚會一事，劉當天並未提出有關國慶晚會的任何建議。

蔣萬安1日下午出席北市113學年度高中以下學校校（園）長布達、宣誓及交接典禮，會前被問到內政部有無希望在大巨蛋辦國慶晚會，6月28日劉世芳到底有沒有表達與建議？只見蔣萬安態度保守低調，不斷回答「謝謝」、「謝謝」就進入活動會場。

媒體再追問，會不會覺得這樣是拿內政部背書？蔣萬安未回答，只說「謝謝大家」。