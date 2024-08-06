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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安遭停職半俸也沒了　內政部：過去案例都不給薪

▲新竹市長高虹安遭判刑，錄影片回應了。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市長高虹安一審遭判7年4個月。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳家祥／台北報導

新竹市長高虹安因涉貪污罪一審遭判7年4個月，除了停職外，內政部日前更進一步決定高在停職期間不發給半俸。針對外就質疑，內政部6日說明，自88年地方制度法施行以來，因案一審判刑由內政部停職的縣市長共有2位（含高），這2位在停職期間都不發給薪給。

針對外界關心近期縣（市）長因一審判刑停職，內政部表示，依行政院人事行政總處106年函釋於停職期間不發給半俸的決定，自88年地方制度法施行以來，因案一審判刑由內政部停職的縣（市）長共有2位，這2位經停職的縣（市）長在停職期間都不發給薪給。

內政部說明，縣（市）長停職期間是否發給半俸的裁量機關，依照行政院人事行政總處106年6月22日總處給字第1060049606號函和原行政院人事行政局100年12月5日局給字第1000057960號書函，在106年6月22日以前是由服務機關縣（市）政府決定，之後則由上級機關內政部決定。

內政部進一步說明，依《地方制度法》第78條第1項規定，縣（市）長涉嫌犯內亂、外患、貪污治罪條例（不包括圖利罪）、組織犯罪防制條例或最輕本刑在5年以上有期徒刑之罪，經一審判刑者，由內政部停止其職務。從88年到現在，由內政部依該規定停職的縣（市）長，分別是94年的台東縣長吳俊立，當時由台東縣政府決定停職期間停發薪給，至於新竹市長高虹安，依106年函釋由內政部決定停職期間停發薪給。

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