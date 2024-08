腿上有小傷口下海游泳　男染「罕見食肉菌」幾周後敗血症身亡

▲男腿上有傷口,下海後染罕見病菌。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國65歲男子梅勒(Phillip Maile)和妻子到土耳其度假時,他的腳不小心被景觀台木頭刺傷,由於傷勢不嚴重,就醫擦藥後,貼著防水貼布便下海游泳,沒想到傷口因此感染創傷弧菌,引發壞死性筋膜炎身亡。

當地媒體報導,身為3寶爸的男子梅勒,2022年9月與妻子凡妮莎 (Vanessa)到土耳其歐魯旦尼斯(Oludeniz)當地瀑布觀光時,不小心被觀景台的腐爛木頭刺傷,造成左腿上有一個小傷口。

Phillip Maile, 65, was on holiday with his wife when he got a small graze on his leg https://t.co/Tn9GEKexDN