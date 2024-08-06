腿上有小傷口下海游泳　男染「罕見食肉菌」幾周後敗血症身亡

▲男腿上有傷口，下海後染罕見病菌。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國65歲男子梅勒(Phillip Maile)和妻子到土耳其度假時，他的腳不小心被景觀台木頭刺傷，由於傷勢不嚴重，就醫擦藥後，貼著防水貼布便下海游泳，沒想到傷口因此感染創傷弧菌，引發壞死性筋膜炎身亡。

當地媒體報導，身為3寶爸的男子梅勒，2022年9月與妻子凡妮莎 (Vanessa)到土耳其歐魯旦尼斯(Oludeniz)當地瀑布觀光時，不小心被觀景台的腐爛木頭刺傷，造成左腿上有一個小傷口。

Phillip Maile, 65, was on holiday with his wife when he got a small graze on his leg https://t.co/Tn9GEKexDN — MyLondon (@myldn) August 5, 2024

女兒夏洛特(Charlotte)表示，由於父親的傷口很小，看起來就像擦傷一樣，所以父親去藥局自行買藥，使用防水貼布後便下海游泳，「不幸的是，雖然有貼防水貼布，海水仍然進到傷口」，幾天後父親開始抱怨傷口變得很痛，腿也開始變黑，才趕緊前往醫院就醫。

梅勒送醫後發現感染罕見的創傷弧菌，進而引發壞死性筋膜炎（或稱為食肉菌感染），醫生雖然清創受感染皮膚，幾天後他仍因為敗血症被送進加護病房，最後不得不進行截肢，然而截肢後無法阻止病菌感染，導致他最後於2022年10月13日身亡。

夏洛特為了提高大眾對於壞死性筋膜炎的認識，今年10月20日將參加慈善馬拉松活動來為相關組織募款，目前已成功在網站上募得超過3,155英鎊（約台幣13萬元）。

夏洛特表示，「我不希望讓大家因此害怕下海，這是一種非常罕見的疾病，我父親也不會希望這樣，他是一個熱愛游泳的人，但如果你發現身上小傷口帶來比預期更大疼痛的話，請一定要去醫院」。