3寶媽低頭發現兩腿間有鯊魚　揮拳毆打猛獸臉反被「扯下左手」

▲女子遭鯊魚攻擊。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國50歲女子佛利(Elisabeth Foley)近來與家人在佛州海灘游泳時遭鯊魚攻擊，事發當下她試圖攻擊鯊魚的臉，沒想到左手卻慘被鯊魚咬住扯斷，大海染成一片血紅。

身為三寶媽的佛利，6月與丈夫孩子們到佛州沃爾頓郡(Walton)的沃特桑海灘(Watersound Beach)遊玩，沒想到卻遭到鯊魚攻擊、失去一隻手，她近來接受網路媒體採訪，講述當時的情況。

居住在維吉尼亞州的佛利，當時是應朋友邀約前去佛州遊玩。丈夫萊恩(Ryan)表示，妻子其實是一名游泳好手，游泳技術很好，然而全家人一起在海中游泳時，低頭突然看到一條黑色陰影。

佛利表示，她原本以為陰影是一條魟魚，結果沒多久她就被咬發出慘叫，低頭一看鯊魚已經游到她兩腿之間，「我試圖毆打鯊魚的臉，就在那時，牠咬住我的手」。

佛利表示，當她被鯊魚咬住時心中只想著孩子們、拼命向上帝祈禱，不曉得是不是祈禱有用，鯊魚最後決定游走，她被丈夫救回岸上，就醫發現除了失去左手，背部和大腿也被咬傷，已接受18次手術，之後仍會需要再接受手術，家屬為她舉辦的募款活動，目前順利募得11多萬美元（近台幣360萬元）。