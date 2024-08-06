王冠閎「依偎親哥李冠成」神照被挖出！萬人激喊：太香了

記者周亭瑋／綜合報導

「台灣蝶王」王冠閎在這次巴黎奧運中，雖無緣挺進決賽，仍游出「亞洲第1」的好成績。一名網友昨日翻出他6年前與親哥李冠成的合照，忍不住直呼「每次看到兄弟一起出現的照片，都覺得超香！」而帥照也狂吸上萬網友朝聖。

網友在Threads發文提到，「雖然台灣參與的游泳項目結束一陣子了，但跟大家分享我收集的台灣蝶王王冠閎小知識：1.有個同父同母哥哥李冠成。2.王冠閎跟媽媽姓。3.兩兄弟都是從小練游泳。4.哥哥之前休息過一陣子，這一兩年又開始參加台灣的游泳比賽。」

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▲王冠閎巴黎奧運成績亞洲第一。（圖／記者杜奕君攝）

最後，原PO更笑說，「每次看到兄弟一起出現的照片都覺得超香！」帥照狂吸1.5萬人按讚，大票網友洗版表示，「我遇過李冠成本人，只能說不敢相信自己的眼睛」、「骨科大軍即將到達現場」、「都看過本人，冠成那是真的頂」、「兄弟超香啊」、「我現在...笑容壓不下來」、「我兩個都要」、「哥哥我超級可以」。

而這張照片是在2018年台中全中運所攝，當時高男組游泳錦標獎由台北市建國中學獲得第一名，上面還提到，「建中泳隊高三李冠成和高一王冠閎兩兄弟攜手合作，哥哥冠成本次奪得5面金牌，而弟弟冠閎除了獲得6面金牌，甚至參與了建中泳隊破大會7項紀錄的其中6項。」

值得一提的是，王冠閎在本屆奧運「游泳男子200公尺蝶式準決賽」中，奮力游出1分55秒07，總排名第11位，雖無緣挺進決賽，但游出「亞洲第1」的佳績。

▲王冠閎金搭機返台。（圖／記者王真魚攝）