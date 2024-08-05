老鼠藥殺人疑案「英籍夫亡、澳籍男友險死」　台女出庭爆哭

記者劉昌松／台北報導

澳洲男子肖雷去年因中毒命危，經急救搶回一命，肖雷的楊姓同居女友一度到案供稱，她在飲料中加了老鼠藥想自己飲用，卻被肖雷誤食，檢警偵辦期間，又有1名英國籍男子來台報案，表示哥哥大衛娶了楊女並來台同住後失聯多時，檢警搜索楊女住處發現大衛的骨灰，台北地檢署5日以殺人未遂被告身分傳喚楊女，楊女一度情緒激動爆哭，訊後由親友陪同離開。

▲楊姓女子(左)因涉嫌殺人未遂案遭北檢傳喚出庭。（圖／記者劉昌松攝）



肖雷是在2023年4月初被送進台北醫學大學附設醫院加護病房，肖雷的父母在澳洲公開募款，希望安排醫療專機接回兒子，並在接受媒體訪問時質疑，肖雷是吃台灣小吃的時候誤食老鼠藥，當時北醫發布聲明指出，根據病人自述，與小吃無關。

▲澳洲男子肖雷因藥物中毒急救後，搭醫療專機返國並在IG發文報平安。（圖／翻攝IG／alexshorey99 ）

因事關人命，北檢主動剪報分案，2023年5月4日首度搜索楊姓女子住處，楊女首度到案時說詞反覆，一下否認與肖雷關係親密，一下又說因為喪夫心情不好，買了老鼠藥想自己食用，卻被肖雷誤喝，檢察官將楊女列殺人未遂案被告，限制出境出海。

2024年初，1名英國籍男子來台尋找失聯1年多的哥哥大衛，檢警調查發現，原來楊女和大衛曾旅居海外多年才搬回台灣，而大衛在2023年初，就疑似中毒送醫不治，台北地檢署2024年3月再次指揮警方搜索，在楊女住處找到疑似大衛骨灰的物品，但楊女當時因病住院療養，5日才在律師陪同下，以被告身分到北檢接受檢察官訊問。