土耳其射擊大叔9歲女兒萌樣曝光！網狂讚：未來國民岳父

▲土耳其神射手迪凱齊帶9歲女兒亮相。（翻自 Medya Midas X平台）

圖文／鏡週刊

土耳其51歲空氣槍射擊好手迪凱齊（Yusuf Dikeç），在本屆奧運的混雙空氣槍賽事中奪得銀牌，但也因為「裸射」姿勢太搶眼，受到全球網友關注與熱議。迪凱齊回國後接受當地媒體訪問，也得知全世界網友對他的討論，而後他又帶9歲女兒亮相，再度引發網友另一波熱議。

▲迪凱齊的女兒芭莎克超萌。（翻自 Medya Midas X平台）

受訪影片可見，迪凱齊的女兒芭莎克戴著爸爸的銀牌，迪凱齊也對女兒露出滿滿的父女之情。迪凱齊也透露，女兒是最佳加油打氣員兼「教練」，總是會給爸爸下指導棋，但也顯露出父女兩人的好感情。先前迪凱齊就說，對他來說，目前世界上最重要的，就是他的9歲女兒芭莎克。

此外，迪凱齊也回應全球網友對他的「改造」與讚美。他解釋，自己在射擊中，總是要不斷調整好呼吸，才不會發生手抖的狀況，並能準確發射。迪凱齊也說，觀眾們看到他能「淡定射擊」，但這其實是他練了24年功夫的結果。

▲父女倆感情好。（翻自 Medya Midas X平台）

不過當迪凱齊帶著女兒曝光後，女兒的可愛容貌讓許多網友驚艷，大家也紛紛直呼：「殺手秒變未來的國民岳父」、「以後娶他女兒要小心！」、「殺手其實是慈父。」

???????? Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki atışıyla dünyada gündem olan milli atıcı Yusuf Dikeç, AA'ya konuştu



İnsanlar bazen 'Çok rahat, eli cebinde madalya aldın' diyor. O dışa yansıyanı. Madalyada 24 yıllık çalışma ve emek var



Yusuf Dikeç sadece bir isimdir ve simgedir.… pic.twitter.com/dmQVYOI5Ka — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 2, 2024

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