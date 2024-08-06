　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

土耳其射擊大叔9歲女兒萌樣曝光！網狂讚：未來國民岳父

▲▼ 。（圖／）

▲土耳其神射手迪凱齊帶9歲女兒亮相。（翻自 Medya Midas X平台）

圖文／鏡週刊

土耳其51歲空氣槍射擊好手迪凱齊（Yusuf Dikeç），在本屆奧運的混雙空氣槍賽事中奪得銀牌，但也因為「裸射」姿勢太搶眼，受到全球網友關注與熱議。迪凱齊回國後接受當地媒體訪問，也得知全世界網友對他的討論，而後他又帶9歲女兒亮相，再度引發網友另一波熱議。

▲▼ 。（圖／）

▲迪凱齊的女兒芭莎克超萌。（翻自 Medya Midas X平台）

受訪影片可見，迪凱齊的女兒芭莎克戴著爸爸的銀牌，迪凱齊也對女兒露出滿滿的父女之情。迪凱齊也透露，女兒是最佳加油打氣員兼「教練」，總是會給爸爸下指導棋，但也顯露出父女兩人的好感情。先前迪凱齊就說，對他來說，目前世界上最重要的，就是他的9歲女兒芭莎克。

此外，迪凱齊也回應全球網友對他的「改造」與讚美。他解釋，自己在射擊中，總是要不斷調整好呼吸，才不會發生手抖的狀況，並能準確發射。迪凱齊也說，觀眾們看到他能「淡定射擊」，但這其實是他練了24年功夫的結果。

▲▼ 。（圖／）

▲父女倆感情好。（翻自 Medya Midas X平台）

不過當迪凱齊帶著女兒曝光後，女兒的可愛容貌讓許多網友驚艷，大家也紛紛直呼：「殺手秒變未來的國民岳父」、「以後娶他女兒要小心！」、「殺手其實是慈父。」

更多鏡週刊報導

【巴黎奧運】土耳其「射擊殺手」吐心聲：比賽時我緊張極了！　他隸屬國安體育單位
【巴黎奧運】把奧運當夜市的射擊大叔　是反差萌貓奴！還去挑西瓜
【巴黎奧運】土耳其51歲大叔射擊「0裝備」奪銀爆紅　「殺手級」真實背景曝光

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

ET快訊
桌球男團進8強！埃及對手「賽中1舉動」　網讚爆：真君子
全紅嬋半決賽前還在「買烏龜盲盒」　直播主笑翻：怎麼又下單了
快訊／「大麥克買1送1」開搶　APP秒當機了
台灣記者正面對決！　國際拳總鬼打牆竟回這句話
應援奧運！麥當勞「大麥克買1送1」11點開搶
賀錦麗老公爆偷吃女兒老師！　搞大肚子後「花錢解決」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

落淚宣布退役！辣妹泳將偷溜「爽玩迪士尼」　慘被趕出選手村

2女目睹「女乘客頭髮中爬出蟲子」嚇壞　飛機緊急改道降落

土耳其射擊大叔9歲女兒萌樣曝光！網狂讚：未來國民岳父

釣客落水「秒遭5公尺巨鱷拖走」　牠剖肚驚見人類遺骸

賀錦麗老公爆偷吃女兒老師！搞大肚子後「花錢解決」　小三下場曝

中東關鍵時刻！美國24小時密集外交努力　籲伊朗勿升級情勢

川普驚爆「伊朗開戰以色列」時間點！　美俄抵中東坐鎮

點名46秒棄賽對手　阿爾及利亞拳后「2人一起受訓」認識很多年

聯合國9名員工「參與襲擊以色列」　全數遭解雇

重創Google！　美法官宣判：違反《反托拉斯法》

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

前車都煞了...三寶還沒減速　右切撞開2車一路衝網看傻

李洋衛冕金牌「吻別羽球場」　感謝球迷：最後一舞送你們

#麟洋配 奪金視訊北車球迷！ #王齊麟 爸爸現身喊：非常光榮

落淚宣布退役！辣妹泳將偷溜「爽玩迪士尼」　慘被趕出選手村

2女目睹「女乘客頭髮中爬出蟲子」嚇壞　飛機緊急改道降落

土耳其射擊大叔9歲女兒萌樣曝光！網狂讚：未來國民岳父

釣客落水「秒遭5公尺巨鱷拖走」　牠剖肚驚見人類遺骸

賀錦麗老公爆偷吃女兒老師！搞大肚子後「花錢解決」　小三下場曝

中東關鍵時刻！美國24小時密集外交努力　籲伊朗勿升級情勢

川普驚爆「伊朗開戰以色列」時間點！　美俄抵中東坐鎮

點名46秒棄賽對手　阿爾及利亞拳后「2人一起受訓」認識很多年

聯合國9名員工「參與襲擊以色列」　全數遭解雇

重創Google！　美法官宣判：違反《反托拉斯法》

落淚宣布退役！辣妹泳將偷溜「爽玩迪士尼」　慘被趕出選手村

與外交官爆口角！凌濤還原始末　某處長揶揄說「你們逛很開心喔？」

桌球男團進8強！埃及對手「賽中1舉動」被台網讚爆：真君子

改首飾送未來媳婦！93萬傳家寶被銀樓盜賣　高雄婆婆快瘋了

限時4天！沖繩飯店88元、機票888元起　還享景點門票買1送1

社運先鋒曾貴海醫師病逝　陳其邁不捨：台灣社會的一大損失

伊萊克斯珍珠黑廚電登場　打造「中性廚房」把握父親節優惠

土耳其大叔遭瞎傳「巴黎出差臨時上陣」　吳鳳揭真相：想邀他夜市射氣球

2女目睹「女乘客頭髮中爬出蟲子」嚇壞　飛機緊急改道降落

4度降價再自砍6千萬　東區「朝桂餐廳」熄燈後店面滯銷

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

國際熱門新聞

IBA未公開林郁婷檢測結果：台灣拳協要求的

半導體大廠財報欠佳　宣布裁員1400人

她是女性！國際奧會力挺：林郁婷將繼續參賽

班機遇亂流「飛機餐灑滿地」　14人不適

質疑林郁婷性別　國際拳總「無證據」挨批

美到以為是AI　匈牙利擊劍女將超仙

國際拳總批奧會：用護照決定資格

賀錦麗老公爆「偷吃女兒老師」還搞大肚子

太早慶祝！德田徑女選手「0.01秒差」被淘汰

標題稱「跨性別拳擊手」遭炎上！　《波士頓環球報》道歉

國際拳總再稱克莉芙是男性　阿爾及利亞奧會反批：毫無根據

iPhone 17將迎最大更新　外媒建議跳過i16

孟加拉動亂迫使總理下台　軍方宣布今結束宵禁

12歲童遭13男「輪流性侵」！泰渡假村淪淫窟

更多熱門

相關新聞

巴黎奧運「這場決賽」被封最詭異！網驚：台灣鬼門開？

巴黎奧運「這場決賽」被封最詭異！網驚：台灣鬼門開？

「亞洲貓王」唐嘉鴻昨於巴黎奧運單槓決賽中，以總分13.966奪銅，為中華隊拿下第四面獎牌。詭異的是，在這場比賽中，包括唐嘉鴻在內，8名選手中竟多達6人失誤，讓大票台灣網友直呼真的太詭異了，「法國人不知道場地要拜拜嗎？連前一場女子平衡木，Sunisa和Simone都掉下來」、「宇宙的神秘力量」。

舉戴資穎為例！安洗瑩夢想就是發聲

舉戴資穎為例！安洗瑩夢想就是發聲

王冠閎一下機手癢　教練盼下屆進8強

王冠閎一下機手癢　教練盼下屆進8強

楊勇緯親曝下一步將擔任教練

楊勇緯親曝下一步將擔任教練

陳詩媛大方公開七夕情人節計畫！　甜喊：要和男友約會

陳詩媛大方公開七夕情人節計畫！　甜喊：要和男友約會

關鍵字：

射擊土耳其奧運迪凱齊

讀者迴響

熱門新聞

銀行女員工請假竟是去巴黎參加奧運會　主管以為她開玩笑

睡夢中遭「紅衣女掐脖」　租客退租見7字嚇壞

教練：隊內訓練唯一做得完的是王齊麟

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」

林郁婷昔「穿浴衣畫淡妝」青澀模樣

151林彥君年收千萬涉逃稅　夫妻醜聞連爆回應了

14歲弟初夜「約砲小姐姐」滴綠膿汁　媽陪就醫：是鄰居

跟中國隊並列銅牌！張博恆被台網讚可愛

IBA未公開林郁婷檢測結果：台灣拳協要求的

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」

151林彥君車神老公涉侵占被起訴　挺夫遭控「傳私訊情勒」

台積電、鴻海股價暴跌　外媒：股神巴菲特是元兇

全網罵爆！史書華終於道歉了　「向林郁婷致上最高歉意」

最會扮豬吃虎三大星座！

驚悚瞬間曝光！貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞　四肢骨折慘死

更多

最夯影音

更多

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面