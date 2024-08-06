網路訂房選擇「美麗海景房間」　女網紅實際抵達被窗外景色嚇到

▲女子抵達房間發現受騙。（圖／翻攝自TikTok／sonnyloops）

記者李振慧／綜合報導

國外28歲女網紅桑雅(Sonja Dennig)到德國度假時，透過網路平台訂購了一間可以看到海景的飯店房間，然而她抵達現場後卻發現受騙，窗外海景竟然是大型海報，事件分享到網路爆紅。

桑雅在TikTok上分享，她在德國濱海城市韋斯特蘭(Westerland)訂購的飯店房間。影片中可看到，房間裡有一扇大大的窗戶，可以看到窗外呈現美麗風景，然而她靠近一看，發現竟然是照片。

在Instagram上擁有92多萬粉絲的桑雅，在TikTok上也有超過47多萬粉絲，她在影片中氣憤表示，「我們原本以為，『哇，風景好美』，結果一看，這只是一張照片，我們其實是住在地下室，被搞得好慘」。

影片曝光後獲得370多萬點閱，網友留言，「照片看起來超逼真的」、「業者沒註明是地下室很不應該」、「哈哈，雖然很慘，但如果是我的話，還是會假裝自己住海景房拍照」。