台東市污水管網延伸部署　未來環境再升級

▲臺東市污水管網延伸部署。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了改善臺東居住環境衛生及生活品質，臺東縣政府積極推動臺東市污水下水道系統建設，第二期一標工程近期已在臺東市區多處道路上進行挖掘，臺東縣政府表示，城市的永續發展，污水處理設施也是勢在必行的課題，這次臺東市污水下水道工程施工，將有效解決污水處理問題，提升臺東縣的污水處理能力，進一步改善環境衛生和生活品質，為臺東永續發展打下基礎。

台東縣長饒慶鈴表示，污水下水道建設為城市發展的重要指標，臺東市污水下水道系統共分為三期建設，主要計畫範圍位於臺東市都市計畫區，此次工程主要內容包括污水幹管推進及用戶接管作業，為改善都市環境衛生、促進良性永續發展，污水下水道工程推動雖會影響市區交通，但為了城市的進步會請工程單位妥善做好交通維持工作，施工期間造成道路使用上不便，也請縣民朋友體諒配合。

臺東縣建設處長蔡勝雄指出，施工期間責請施工單位將盡量縮短工期，並會在各施工區域設置工程告示牌、加強周邊住戶宣導、指示標誌和安全圍欄，確保行人和車輛的安全。同時，我們也呼籲市民朋友在經過施工區域時，遵守交通指揮減速慢行，確保自身及他人安全。工程施工期間對於民眾大家日常生活造成的不便，特別是在通勤高峰期可能會出現交通擁堵的情況，懇請用路人包涵及體諒。