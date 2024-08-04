原民文化科展與科學展覽會　台東關山及竹湖國小奪銀熊獎

▲原民文化科展與科學展覽會台東縣成果豐碩。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由教育部國教署及原住民族委員會所舉辦原住民文化科展與科學展覽會成績出爐，臺東縣關山國小及竹湖國小，獲得全國國小組銀熊獎，寧埔國小榮獲銅熊獎及探索精神獎，台東縣長饒慶鈴除了恭喜並肯定孩子們的優秀表現，也感謝學校與部落的協助指導。

饒慶鈴提到，臺東縣擁有多元族群，透過原住民文化科展與科學展覽會，促進科學知識與原住民族知識的對話，與原住民族文化及知識傳統的傳承；在推動原民教育部份，縣府精進原住民族課程發展，補助學校發展以民族教育為特色之學校本位課程計畫，並為擴大原住民族教育實施的對象，提供縣民認識及學習原住民族的機會，辦理原住民族教育週系列活動，期待原住民族根基於文化傳統的科學解釋能引導原住民學生學習祖先傳統智慧，達成文化傳承的目標。

縣府教育處表示，此次活動目的是為了鼓勵高級中等以下學校原住民族學生運用資通科技，培育資訊素養與科學素養，透過科學實驗研究方式，深入了解原住民族文化與科學，臺東縣參賽學校經三階段審查過關斬將，在14組決賽隊伍中獲獎，臺東縣展現原民文化推動成果，奪下國小組前兩名，實屬不易。

榮獲第二名「銀熊獎」的關山國小，以布農族人種植樹豆(halidang)，探討對土地之影響，研究期間至崁頂及武陵部落，訪談耆老種植樹豆方式，檢測土壤含氮量；並經臺東區農業改良場輔導，提出利用布農族種植樹豆，介接土壤根瘤菌種，推廣無毒農業以促進耕地肥力。其中，今年第2次參賽的布農族選手胡嘉祐是全場唯一用母語致得獎感言的參賽者，他說，透過參加原住民科展的機會，了解阿公阿嬤的生活經驗，應證科學的知識，傳承及發揚祖先的智慧！

另一獲第二名「銀熊獎」的竹湖國小謝孟修校長說，竹湖國小周邊擁有豐富海事文化，對捕獲的食物亦有特殊的處理及保存方法，老師帶領學生透過傳統燻製技法，探討煙燻飛魚製程、器具選擇並透過蒐集文獻資料、部落踏查、實驗煙燻與食物保存之間的關係，整合傳統技藝的保護，促進阿美族文化的永續發展。

寧埔國小胡利明校長也提到，此次學校以「Tamod得來Fiko的去-阿美族傳統植物酒麴與酒釀的科學智慧運用」榮獲國小組銅熊獎及探索精神獎，動機在於保護和傳承阿美族的飲食文化和祭儀文化，並將其與現代科技和資訊相結合。