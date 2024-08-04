健康體位管理競賽　台東千餘民眾成功甩掉近3千公斤

▲千餘民眾成功甩掉近3千公斤。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

臺東縣衛生局為協助縣民「降肉」，連續第14年推動「健康體重管理計畫」，舉辦各鄉鎮市健康體位管理競賽獎勵活動，並於3日下午舉行「臺東縣各鄉鎮市健康體位管理競賽」頒獎典禮，表揚在過去近4個月中減重成效顯著的民眾，衛生局表示，此次競賽共有1054名參賽者，共成功甩掉2964.87公斤，其中，延平鄉余先生，減去35.4公斤，減重百分比達31.61%，為今年競賽的冠軍。

世界衛生組織指出「肥胖就是一種慢性疾病」。即使沒有造成身體的不適，但肥胖仍會無聲無息地影響體內器官的運作，並帶來許多併發症。根據醫學上的統計，體重愈重者，慢性疾病發生率愈高，死亡率也愈高，常併發的疾病如糖尿病、高血壓、中風、癌症及心理問題等

衛生局長孫國平表示，臺東縣肥胖比率為全省之冠，為了民眾健康，衛生局致力於消除肥胖，藉由這次健康體位競賽活動邀請民眾一起減重，也提醒健康減重有三要訣：「聰明吃、快樂動、天天量體重」，強調多喝水、健康飲食和維持運動的重要性，健康減重不復胖。

衛生局說明，今年健康體位活動舉辦時間自4月1日至7月21日，除冠軍延平鄉余先生外，獲亞軍為金峰鄉的歐先生、季軍則是海端鄉的余小姐，這兩位參賽者均減去超過20公斤的體重，三位得獎者都在此次競賽中取得了顯著的減重成績，為其他參賽者樹立了榜樣，衛生局也再附送千三名民眾抽等值1萬元禮品，有跑步機，腳踏車，智慧電子錶。

另外，除頒發給各鄉鎮市成果優異前三名贈送三千至一千元等值農會禮券外，減重百分比達前測體重5%的民眾更可抽取參加獎好禮，未來仍繼續辦理健康體位活動，希望為了自己的健康與家庭幸福，民眾能揪團一起來參加。