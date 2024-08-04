台東最美星空音樂會卑南場　首登勇士居住地開唱

▲台東最美星空音樂會卑南場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



2024台東最美星空音樂會第三場次，3日晚間來到了卑南鄉達魯瑪克文化廣場演出，由台東在地表演團體「斯馬里奧」、「卑南族青春歌隊」用台東音樂，為卑南場揭開序幕，晚會更是邀請幸福歌姬「梁文音」、空靈女聲「163braces」，清新的歌聲繚繞在山谷中，讓現場三千位觀眾到場同歡。今年台東縣政府發布了《台東最美星空．永續賞玲指引》，期望全縣各鄉鎮依循台東最美星空音樂會的永續作為，一同將「永續星空」及「台東處處都是最美星空」的概念深根至台東各個角落。

最美星空音樂會卑南場在「卑南族青春歌隊」用音樂連結台東故事開場，接著「斯馬里奧」帶來自創曲，用自己的音樂吟唱台東土地的生命故事，隨後首度來到台東演出的新生代空靈女聲「163braces」，帶來4首療癒情歌，充滿穿透力的嗓音在星空下治癒人心；壓軸登場的是幸福歌姬「梁文音」帶來《分手後不要做朋友》及《短痛不如長痛》等經典歌曲，以溫柔的歌聲，襯著熠熠星光，為大家送上祝福。

此外星空留言板的環節中，卑南鄉公所更是準備了精美的在地禮品送給現場幸運的觀眾；現場除了音樂會外，還有來自卑南鄉在地的美食攤位，有自產自銷的咖啡、農特產品以及原住民傳統美食，將卑南鄉的特色及熱情傳遞給現場的觀眾們。

暗燈儀式後由台東最美星空系列活動培訓的「星空導遊」訴說星空故事，帶領大家遨遊在星星故事之間，住在台東市的李先生表示，與太太結婚45年，今天來到了台東最美星空音樂會卑南場，享受著溫馨音樂、美麗星空，感謝太太的付出，一生一世沈浸在這美麗的星空及美好的音樂節奏下，開啓了人生下半場，感謝太太、感謝台東、感謝台東最美星空。

台東縣政府表示，台東保留無光害的夜間環境，讓台東處處都是最美星空，更是獲得「台灣最美觀星城市」美稱，希望大家來到台東，可以體驗在地慢步調的生活，在夜晚更可以抬頭仰望「台東最美星空」。

台東最美星空音樂會巡迴演出，接下來三場次，分別為8月11日東河鄉金樽陸連島沙灘、24日蘭嶼鄉椰油國小及31日綠島鄉公館國小，將邀請HUSH、蓋兒Gail、黃玠瑋、李浩瑋Howard Lee、芒果醬Mango Jump、晨悠CHENYO、徐暐翔等多組人氣歌手、樂團等卡司輪番演出，帶來不同氛圍的音樂氛圍，歡迎民眾利用暑假時間，來到台東感受精彩的夏日盛宴。更多活動最新消息請見官方FB(https://www.facebook.com/StarryTaitung)或官方IG：starrytaitung_。