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不斷更新／麟洋奪金優惠懶人包！超商速食買1送1、兒童樂園免門票

▲麟洋配衛冕奧運金牌，寫下空前記錄。（圖／教育部體育署提供）

▲「麟洋配」王齊麟、李洋在奧運奪金後，各大通路紛紛祭出超殺優惠。（圖／教育部體育署提供）

生活中心／綜合報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋在巴黎奧運奪下金牌，各大通路紛紛祭出超殺優惠跟民眾同歡，如超商咖啡、手搖飲等指定商品「買1送1」，麥當勞也驚喜驚喜發放「大麥克買1送1券」。台北市長蔣萬安也宣布「台北狂樂大放送」，包括運動中心1周免費、兒童樂園免票入園、動物園「與羚羊拍照」拿好禮等。

▲▼狂賀「麟洋配」李洋、王齊麟奧運奪金，各大超商祭出咖啡等商品優惠齊發。（圖／業者提供）

▲狂賀「麟洋配」奪金，全家特濃美式買1送1。（圖／業者提供）

超商優惠

★全家

全家APP隨買跨店取，8月5日（上午10點起開搶）：

●Let’s Café特濃美式，買1送1。
●FamiCollection每日6纖果，買1送1。
●中杯單品美式，2杯99元。
●中杯單品拿鐵，2杯99元。

★7-ELEVEN

▲▼狂賀「麟洋配」李洋、王齊麟奧運奪金，各大超商祭出咖啡等商品優惠齊發。（圖／業者提供）

▲7-11刷優惠條碼就享咖啡「買2送2」、可樂果「買2送1」。（圖／業者提供）

日期：8月5日～8月6日

到門市刷優惠條碼就享優惠：

●CITY CAFE特大杯美式，買2送2。
●可樂果Mini(原味/檸檬辣雞翅)，買2送1。
●威德in系列，買2送1。

▼7-11優惠條碼，點圖可放大。（圖／業者提供）

★萊爾富

日期：8月5日

●Hi café大杯美式咖啡，同品項買1送1。
●Hi café大杯拿鐵咖啡，同品項買1送1。
●濃巧脆脆雪糕/焦糖脆脆雪糕，任選買1送1。 

▲▼台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋在今年巴黎奧運決戰奪金，各大超商為了與民眾同慶，優惠齊發。（圖／業者提供）

▲萊爾富咖啡買1送1。（圖／業者提供）

★美廉社

日期：8月5日～8月7日

●大杯濃萃美式咖啡，買1送1。 
●台灣啤酒美廉社18周年紀念罐330ml，6罐159元。

▼美廉社美式買1送1。（圖／業者提供）

▲▼狂賀「麟洋配」李洋、王齊麟奧運奪金，各大超商祭出咖啡等商品優惠齊發。（圖／業者提供）

★OKmart

日期：即日起至8月6日

●OKCAFE 與OOHA聯名飲「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」買1送1。

日期：即日起至8月8日

●OKCAFE「阿華田摩卡拿鐵、經典阿華田、黑糖醇奶茶、西西里咖啡」任選單杯7折。
●OKCAFE 聯名海尼根飲「零酒精蜂蜜特調」推出660ml特大杯容量，特價60/杯。

日期：即日起至8月14日

●台灣經典啤酒500ml，2件72元。 
●台灣金牌啤酒500ml，2件85元。
●台灣金牌ONE啤酒330ml，2件59元。
●KAKA醬烤蒜香蝦風味餅乾，2件59元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

手搖飲、咖啡優惠

★可不可熟成紅茶

▲▼可不可熟成紅茶胭脂紅茶。（圖／可不可熟成紅茶提供）

▲可不可熟成紅茶發放限量「買1送1」券。（圖／可不可熟成紅茶提供）

●可不可熟成紅茶「買1送1券」，8月5日下午3點起發放，限量1000份。

只要加入官方LINE好友，綁定會員中心，成為可不可熟成俱樂部之會員，並輸入指定關鍵字（將公告於臉書貼文），即可獲得禮物券，每人限領1張，優惠券使用至8月31日止。優惠券開放常態飲品，但期間限定活動新品、金蘋春芽與金蜜歐蕾不適用，詳情依門市公告為主，優惠不得合併使用。

★日出茶太

●日出茶太「太極珍奶」買1送1，8月5日中午12點起，每店限量100組。

★Mr.Wish

●Mr.Wish在8月5日中午12時，於「你訂「線上點餐平台送出「大杯光果茶第2杯1元」優惠券，限量1000張，只要於首頁點選廣告面領取優惠券即可在平台上使用，限外帶自取，兌換期限至8月31日止。

★星巴克

星巴克8月6日限定一天推出「歡慶奪金 榮耀時刻！好友分享日」，當天上午11點～晚上8點，買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多「買2送2」，飲料限當場一次領取。優惠品項不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克慶祝台灣摘金，推限定日買1送1。（圖／翻攝官方粉絲頁）

速食優惠

★麥當勞

日期：8月6日上午11時起～晚上11時限時發放

●大麥克買1送1券，限量5萬份，送完為止。

只要進入全球版APP「萬分感謝你in援」活動頁面，即可領取優惠券，每個帳號限領1次，優惠券兌換期限為8月6日上午11點～8月12日晚上11時59分止。

▲麥當勞發放限量5萬份大麥克買1送1券。（圖／記者蕭筠攝）

★摩斯

日期：即日起至8月31日

●「摩斯為你應援」組（內含摩斯漢堡+大杯冰紅茶），優惠價89元。
●「勝利屬魚你」組（內含黃金塔塔鱈魚堡+大杯冰紅茶），優惠價79元。
●「蒟杯歡慶」組，任選葡萄氣泡飲或葡萄蒟蒻冰茶2杯，優惠價89元。

★肯德基

日期：8月8日～8月11日（8月5日、8月7日開放官網、PK APP搶先預購）

●「爸氣桶」（優惠代碼 40615）：6塊咔啦脆雞、1份雙色轉轉QQ球和4個原味蛋撻，原價657元，特價388元（下殺59折）。

●「應援桶」（優惠代碼 40612）：3塊雞情熱辣煙燻脆雞、3塊咔啦脆雞、1份雙色轉轉QQ球和4個原味蛋撻，原價675元，特價399元（下殺59折）。

台北狂樂大放送

★北市運動中心免費

日期：8月6日～8月12日

●全台北市12座運動中心，健身房及游泳池入場免費。

此外參與「U-Sport計劃」的台北市民會員，自8月6日至9月5日還可享入場U幣加碼送，5U變10U的為期一個月好康。

★青年局直排輪、攀岩場優惠

日期：8月5日～9月5日

●台北市青年局在8月5日～9月5日為期一個月，推出直排輪每時段票價5折（原價150元）。

●青年局大樓內的攀岩場，平日優惠價400元，假日優惠價500元。

●青年局其他相關場館，場地使用費半價優惠。

▲慶祝「麟洋配」奪金，台北市立動物園推出跟「羚羊」合照拿禮物活動。（圖／翻攝自Facebook／台北市立動物園）

★台北市立動物園

日期：8月5日～8月12日

●台北市立動物園門票「2人同行、1人免費」活動。

●活動期間在動物園「與羚羊拍照」，就能到遊客中心換取特別好禮，限量1100份。

★兒童新樂園

●8月9日台北市立兒童新樂園免門票入園

★台北捷運

●8月9日以悠遊卡搭乘貓空纜車5折。

●「搭北捷嗶悠遊．送鼓勵助羽球」：悠遊卡於8月9日搭北捷，不限扣款金額及次數，捷運公司與悠遊卡公司每卡捐出1元，贊助與羽球運動發展相關團體，以載運量平日最高的週五平均人次計算，預計將捐出超過110萬元，落實減碳更實質鼓勵台北羽球運動發展。

其他美食優惠

★慕里諾國際餐飲集團旗下7品牌

慕里諾國際餐飲集團旗下7品牌推出「奪金時刻同慶榮耀」活動，8月5日到餐廳消費達門檻，只要憑網路報導或是FB、IG上的活動訊息截圖，就加送腰內豬排、唐揚雞串。

詳情：消費套餐送腰內豬排　餐飲7品牌祭優惠慶祝麟洋奧運奪金

★樂天皇朝

8月5日～8月7日，樂天餐飲集團旗下樂天皇朝推出八色小籠包「買1送1」，樂蝦拉麵的招牌三寶蝦湯拉麵套餐升級3隻鮮蝦。

其他景點優惠

★九族文化村

即日起8月11日，只要憑臉書九族文化村粉絲專頁上的貼文、優惠圖，就可享有入園門票「雙人優惠價980元」，相當於1人只要490元。

★六福村

即日起至9月8日，名字裡包含「巴」、「黎」、「奧」、「運」、「金」、「牌」任一個字，現場購票即可享499元暢玩六福村（原價1199元）、299元爽玩六福水樂園（原價799元）。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

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