王昶、梁偉鏗2年前「世界排名444」　教練傻：世界有這麼多男雙？

▲大陸羽球第一男雙-梁偉鏗與王昶的「梁王配」 。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

世界排名第一的大陸羽球第一男雙-梁偉鏗與王昶的「梁王配」，昨（4）日以1比2不敵台灣黃金男雙「麟洋配」，摘下一枚銀牌。梁偉鏗與王昶搭檔2年以來，世界排名從444位飆至第一。他們的教練曾笑言，「多虧了他倆，不然我都不知道世界上還有這麼多對男雙。」

據《新京報》報導，東京奧運會後，斬獲奧運銀牌的中國羽毛球男雙組合-劉雨辰和李俊慧拆對，李俊慧退出中國隊，劉雨辰和歐煊屹重組，中國羽毛球男雙一度陷入低谷。

2022年，梁偉鏗和王昶開始搭檔男雙，兩人在泰國公開賽首秀中止步16強。當時他們的世界排名是第444位，教練曾經開玩笑說，如果不是因為他們，還不知道世界上竟然有這麼多男雙選手。以第444位為起點，這對組合開始聯手頻繁征戰世界大賽。

▲王昶收穫大量粉絲。（圖／路透社）

隨後的2022年日本公開賽、2023年印度公開賽，「梁王」組合逐漸進入狀態，均斬獲了冠軍，世界排名從400名開外飆進前十。

初生牛犢不怕虎，王昶曾坦言，豁得出去是他們的優勢之一。2023年5月蘇迪曼盃，梁偉鏗/王昶首次參加大賽團體賽。中國隊小組賽次輪對陣新加坡，在勝負已定的情況下派梁偉鏗/王昶披掛上陣，這是「梁王」的首場蘇盃賽事，結果兩人以2比1逆轉郭俊良/駱健賢。

▲梁偉鏗。（圖／路透社）

隨後的2023年泰國公開賽，「梁王」笑到了最後，用冠軍慶祝攜手1年。2023年10月底，世界羽聯公布新一期世界排名，梁偉鏗/王昶首次登頂。進入2024年，兩人的狀態有所起伏，除了開年的馬來西亞公開賽，其他賽事大多是「兩輪遊」，排名也有所下滑。直至2024年亞錦賽摘金，「梁王」重返世界第一。

王昶的長處在於前場，移動速度快，而梁偉鏗的長處在於進攻，瞬間爆發力強，他們在場上也達到了技術上的互補。巴黎奧運周期，梁偉鏗/王昶是中國男雙的最大收穫，也是國際羽壇的大黑馬。巴黎之旅，在另一對中國組合劉雨辰/歐煊屹未能小組出線的情況下，「梁王」一路高歌、殺進決賽。儘管兩人最終敗給「麟洋配」，但一枚銀牌也足夠寶貴。