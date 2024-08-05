賴均輔圍棋奪冠「難度不輸麟洋配」　贏1億韓元！賽後感言曝光

▲賴均輔國手山脈盃圍棋賽奪冠。（圖／翻攝海峰棋院）



網搜小組／劉維榛報導

年僅22歲台灣職業棋士賴均輔逆轉奪冠，他今（5日）以0.5目之差擊敗世界第一的南韓名將申真諝，而粉專《海峰棋院》指出，奪下這座冠軍，難度不輸「麟洋配」的奧運金牌，而賴均輔本尊也謙虛說道，很多盤棋原本都相當危險，最後都很幸運的逆轉得勝。

粉專《海峰棋院》振奮表示，賴均輔在Go ratings世界圍棋排名59，今日順利擊敗韓國圍棋第一人申真諝，可說是史無前例，以世界排名來說，「這座冠軍的難度完全不輸給昨天的羽球金牌麟洋配！」

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《海峰棋院》也指出，賴均輔九段持黑0.5目之差上演逆轉勝，為台灣贏得第一座國手山脈盃冠軍，也為他贏得一億韓元的獎金（約新台幣240萬元）。

賴均輔賽後受訪回應，他非常開心能奪冠，這次有很多盤棋原本都相當危險，最後都很幸運的逆轉得勝。由於賴均輔已有幾次世界大賽的經驗，因此這次比賽過程中，緊張程度比較小。

賴均輔也說，歷經好幾輪的激戰，今天會稍微放鬆一點，讓自己休息一下。最後，賴均輔也非常感謝大家的支持，強調會繼續努力，爭取更好的成績，並感謝大家的支持，他會繼續努力，爭取更好的成績。

▼賴均輔謙虛回應，會繼續爭取好成績。（圖／翻攝海峰棋院）

