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麟洋配奪金！網購祭優惠同慶　樂透金快閃大方送、指定時段雙重加碼回饋

▲麟洋配衛冕奧運金牌，寫下空前記錄。（圖／教育部體育署提供）

▲羽球男雙李洋、王齊麟在巴黎奧運男子羽球男雙奪下金牌 。（圖／教育部體育署提供）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在奧運二連霸奪下金牌，各大通路今（8/5）紛紛祭出超殺優惠與民眾同歡，網購業者同樣也有快閃大方送，包括送樂透金、購物回饋加碼，以及折價券現領現用，不過特別加碼只有今天一天，部分還有指定時段，網購族可多留意，把握好康時間。

慶祝奪金，也為中華健兒加油，東森購物網ETmall推出「樂透金100枚」限時加碼送活動，僅限今天（8/5）四個時段準時開搶，中獎機率100%，限量1,000名會員參與，要搶要快；東森電視購物則是購買指定商品，享第二件8折，活動至今晚23:59截止。

東森購物網ETmall還推出「今夏賽事神預測」活動，奧運活動期間預測金牌得主，並於平台下注數達10注以上，且完成任一筆消費，即可參加抽獎，獎項包括：樂透金2024枚、東森幣2024枚、價值1,580元的法國女神之香 MAISON W 迷戀玫瑰淡香精及價值3,076元的豪華禮品組等。

慶祝「麟洋配」奪金，東森購物限時優惠（圖／東森購物提供）

▲慶祝「麟洋配」勇奪羽球男雙金牌，東森購物網特別推出為中華健兒加油「樂透金100枚」的限時加碼活動。（圖／東森購物提供）

此外，東森寵物也有東寵奧運奪牌活動，把握今天，在東森寵物臉書上傳與寵物一起觀賽的照片或影片，並私訊小編東寵app會員編號，即可獲得罐罐金100元折價券，折價券適用於東森寵物全台實體門市，單筆消費滿500元折抵100元。

歡慶奪牌，PChome 24h購物今加碼祭出全站指定品「滿千現折200元」限量折價券，目前已兌換一空，不過今日指定時段另有雙重加碼回饋，於11:00-13:00、16:00-18:00、20:00-24:00下單全站指定品，滿2,500元限量送4% P幣（上限400 P幣）；晚間22:00-23:59還有LINE購物4%回饋（最高100 POINTS），APP消費滿額還可抽價值萬元的國際牌電鬍刀。

Yahoo奇摩購物中心快閃折價券大方送，全站指定單品滿120折60，限量兌換，先搶先贏；同時祭出黃金限時加碼優惠活動，即日起至8/11前最低3折起，8/8前「童樂繪金飾1台兩幸運星金塊」下殺破萬元，讓消費者一起和選手金光閃閃。Yahoo奇摩拍賣每週二推出全站滿199元7-ELEVEN取貨免運，天天享運費29半價，8/5限時加碼快閃活動，千張免運券大放送，消費滿199元即可享免運優惠。

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