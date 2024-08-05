麟洋配奪金！網購祭優惠同慶　樂透金快閃大方送、指定時段雙重加碼回饋

▲羽球男雙李洋、王齊麟在巴黎奧運男子羽球男雙奪下金牌 。（圖／教育部體育署提供）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在奧運二連霸奪下金牌，各大通路今（8/5）紛紛祭出超殺優惠與民眾同歡，網購業者同樣也有快閃大方送，包括送樂透金、購物回饋加碼，以及折價券現領現用，不過特別加碼只有今天一天，部分還有指定時段，網購族可多留意，把握好康時間。

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▲慶祝「麟洋配」勇奪羽球男雙金牌，東森購物網特別推出為中華健兒加油「樂透金100枚」的限時加碼活動。（圖／東森購物提供）

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