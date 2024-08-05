「麟洋金牌戰」不只比羽球　路透：凸顯兩岸分歧漸深

▲「麟洋配」奪下奧運金牌，全台歡騰慶祝。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

「麟洋配」4日在巴黎奧運拿下羽球男雙金牌，全台民眾一片歡騰。《路透社》形容，這是一場充滿政治色彩的比賽，也暴露出雙方更深刻的地緣政治分歧。

李洋、王齊麟在2021年東京奧運奪下羽球男雙金牌，如今又擊敗了中國對手王昶、梁偉鏗，衛冕冠軍寶座。

台灣各地人們在公共場所架設螢幕，吸引成千上萬粉絲一同觀賽，許多人都渴望看到，在對抗已經抱回19面金牌的中國之際，台灣也能夠贏得巴黎奧運第一面金牌。台北火車站更湧入上千人，為了「麟洋配」每一次得分歡呼，也為了每次失分沉默。

▼上千民眾湧入台北車站，為麟洋配應援。（圖／翻攝自臉書／行政院發言人陳世凱）



27歲OL賴愛琳（Irene Lai）與男友來到台北火車站看比賽。她感謝李洋與王齊麟的奮戰，並且直言2人是國家的驕傲，「因為政治局勢的關係，我們想要打敗中國。這是一次機會，能夠證明台灣的實力，並且肯定我們的國際地位……我們的選手正在幫助我們獲得認可。」

行政院副院長鄭麗君也對台北火車站的人群說道，李洋和王齊麟的成就展現出台灣精神，並且「讓世界看見台灣」。

不過，由於國際奧委會（IOC）禁止包含政治訊息或支持未參賽國家的旗幟或標語入場，因此許多在黎觀賽的台灣民眾，標語都被沒收，或者被迫把臉上的人體彩繪抹掉。

▲「麟洋配」完成台灣羽球隊史首次男雙連霸紀錄。（圖／路透）



28歲工程師薛米娜（Mina Syue）想要為「麟洋配」加油，但她的標語在被警衛使用翻譯軟體檢查之後，就被沒收了。自由工作者彭誠洋（Peng Cheng-yang，音譯）發現台灣對上中國後，在最後一刻買票，遠從德國趕來現場，「來到這裡是一場政治行動，展示出我們是一個國家，支持我們的人民。我們不需要國旗，人民才是重點。」

36歲台北居民蔡丹尼（Danny Tsai）也透露，「我希望有一天，我們可以勇敢地在國際賽事中舉起我們的國旗，而不會被人搶走。」

住在紐約的教育工作者張克莉絲蒂娜（Christina Chang）也來到巴黎看比賽，但她抱持著不同觀點，「這不是一個政治象徵。我對於我們的第一枚金牌感到興奮，但中國也值得那枚銀牌。這就是奧運的美妙之處。」

