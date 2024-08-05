王齊麟奪金「IG更新超威頭銜」　殺爆一堆人！萬人狂喊：李洋呢

▲王齊麟與李洋巴黎奧運奪金 。（圖／路透社）



網搜小組／劉維榛報導

台灣之光「麟洋配」2連霸奧運奪金，一名網友笑稱，羽球奪金後就朝聖王齊麟的IG，驚訝發現他的自介已更新「2024 法國奧運羽球男雙金牌」的超威頭銜。該文引來萬人朝聖讚爆，「光奧運金牌連霸的履歷，已經殺爆一堆人了！真的有夠猛」；還有人急問「李洋還沒更新？」

巴黎奧運期間，王齊麟時常在社群平台海巡留言，讓粉絲們又驚又喜，而一名網友在《Threads》驚呼，王齊麟也迫不及待更新他的自介，多了一項「2024 Paris Olympic Badminton MD GOLD，2024 法國奧運羽球男雙金牌」，讓原PO笑稱「（他）肯定很開心好可愛」。

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底下引來1.8萬人激讚，「光奧運金牌連霸的履歷，已經殺爆一堆人了！真的有夠猛」、「窮的只剩奧運金牌XD太厲害了」、「靠背超屌，台灣之光」、「效率，讚」；也有網友喊話「李洋還沒更新」、「李洋呢」。

實際查看李洋IG，他的自介確實還沒刷上新頭銜，仍維持「2020東京奧運羽毛球男子雙打金牌；男子雙打最高世界排名第2名」的版面。

▼王齊麟已更新2024金牌頭銜。（圖／翻攝王齊麟、李洋IG）

