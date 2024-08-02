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【廣編】CITIZEN合作父親節影片釋出　韋禮安獨家錶現父子情誼

▲▼CITIZEN,父親節,韋禮安。（圖／CITIZEN提供）

▲韋禮安配戴CITIZEN光動能全球電波時計飛行腕錶BY3006-53E，喊話和爸爸比帥度。

圖、文／CITIZEN提供

迎接即將到來的父親節，CITIZEN於7/24釋出與男錶代言人韋禮安合作的父親節祝福影片，影片中韋禮安不僅向全天下的爸爸們獻上祝福，更透露今年父親節規劃，除了預計秀廚藝、準備父親節大餐，更繼去年喊話和爸爸比帥後，再次決定要以自己身上最自信的部位和爸爸比帥度，幽默展現與家人間的好感情。

CITIZEN釋出父親節祝福影片，由男錶代言人韋禮安現身挑戰快問快答，並獨家送上父親節祝福。影片中韋禮安大方分享今年的過節行程，表示父親節將準備豐盛的大餐與家人共度。為了挑選最適合的禮物，韋禮安也表示，禮物已經先送了自己一份，那就是CITIZEN光動能全球電波對時飛行腕錶BY3006-53E，霸氣的大錶徑非常帥氣。加上爸爸最近一年很認真健身「身材看的出來經過時間的淬鍊」，能彰顯挑戰精神的CITIZEN 專業outdoor系列PROMASTER 全球電波對時飛行腕錶是最佳父親節首選！

除了豪邁的飛行腕錶，CITIZEN同步以都會時尚配色推出兩款光動能全球電波時計錶，玄墨黑配色、有著沉穩神秘魅力的CB0275-83E和以孔雀藍錶盤展現都會瀟灑氣場的CB0270-87L，時尚且俐落的外型深得CITIZEN男錶代言人韋禮安喜愛，成為父親節最佳送禮口袋名單。

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