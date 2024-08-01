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拼暑假下半場買氣！　「大江」七夕情人+父親節優惠齊發

▲拼暑假下半場買氣！「大江」七夕情人+父親節優惠齊發

▲拼暑假下半場買氣！「大江」七夕情人+父親節優惠齊發。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

夏日熱浪來襲，消費者紛紛轉往室內行程百貨商場避暑享樂，中壢區大江購物中心在今年的父親節、七夕情人節前，8月1日起舉辦「這夏好玩了」檔期活動，推出應景的節日商品滿額贈、餐廳美食優惠及拍照打卡景點，以滿足各年齡層的購物遊逛需求，力拼暑假下半場買氣！

大江購物中心表示，為歡慶八月份即將登場的父親節及七夕情人節，大江購物中心於8月1至18日推出「這夏好玩了」消費滿額贈送電子現金券活動；而八月的第二個週六正逢甜蜜的七夕情人節，大江購物中心館內珠寶店櫃和時尚品牌更是推出了情侶專屬優惠，吸引了不少情侶前來購物，為彼此挑選心儀的禮物。

父親節、七夕情人節與暑假期間，大江購物中心成為了避暑、享用美食和購物的最佳場所，無論是家庭親子或年輕Z世代客層，來這裡都能找到屬於自己的快樂時光，大江購物中心內的知名店家推出限定套餐、還有夏天當季水果-芒果紛紛入菜成了季節限定料理。來自日本的杏桃鬆餅屋即日起至8月底推出期間限定「芒果冰淇淋薄鬆餅」將台灣在地芒果切片搭配芒果冰淇淋及北海道鮮奶油，酸甜滋味多層次的美味。

為迎接「桃園電影節」即將登場，大江購物中心五樓的SBC星橋國際影城，8月16至25日在館內看電影還能將電影票根變現金，指定活動期間憑SBC星橋影城或電影節票根於餐廳消費達指定條件即可免費兌換餐點或折抵現金，包括點點心消費滿仟元即贈送限量「香芋蘿蔔糕仔」乙份、八色烤肉點任一套餐即可兌換小菜乙份、姜滿堂兩人同行可兌換薄燒豬梅花乙份等美食優惠，一站式的吃喝玩樂購行程盡在大江購物中心。

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