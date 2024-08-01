父親節求職抽氣炸鍋爸氣十足　「矽品精密」親臨招募125職缺

▲虎尾就業服務中心為父親節推出系列活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

父親節將至，在大家準備慶祝之時，卻有不少失業民眾正為求職憂心，為此，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心，於8月1日至8月8日期間推出「爸氣十足求職虎哩旺」系列活動，讓爸爸們在找尋下一份工作之餘，也能感受滿滿愛的祝福。

虎尾就業中心說明，活動首日，啟動「爸!哇有影愛你！」FB網路分享活動，即日起至8月8日民眾只需在《職人帶路》FB專頁父親節活動貼文下方留言，並標記3位好友、上傳一張自己與父親的合照，即可參加高人氣「氣炸鍋」抽獎活動，邀請民眾趕緊上傳對阿爸「有影ㄟ愛」。



另外，為協助求職者在父親節這天順利轉換一份好工作，虎尾就業中心在8月8日當天上午10時至12時30分，邀請即將進駐中科虎尾園區的企業「矽品精密股份有限公司」親臨招募，現場提供125個工作機會，平均薪資來到每月新台幣40K，歡迎民眾踴躍參加。

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虎尾就業中心廖家偉主任則表示，為了紓解求職者找工作的壓力，並持續推廣視障按摩，鼓勵企業多多進用視障按摩師，父親節當天上午將特別邀請3位視障按摩師到場為民眾提供免費的視障按摩服務，期待求職朋友可以在放鬆身心的同時，更有信心地面對接下來的挑戰。

▲虎尾就業服務中心為父親節推出「氣炸鍋」抽獎活動，邀請民眾趕緊上傳對阿爸「有影ㄟ愛」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）