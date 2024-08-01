　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

父親節求職抽氣炸鍋爸氣十足　「矽品精密」親臨招募125職缺

▲虎尾就業服務中心為父親節推出系列活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾就業服務中心為父親節推出系列活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

父親節將至，在大家準備慶祝之時，卻有不少失業民眾正為求職憂心，為此，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心，於8月1日至8月8日期間推出「爸氣十足求職虎哩旺」系列活動，讓爸爸們在找尋下一份工作之餘，也能感受滿滿愛的祝福。

虎尾就業中心說明，活動首日，啟動「爸!哇有影愛你！」FB網路分享活動，即日起至8月8日民眾只需在《職人帶路》FB專頁父親節活動貼文下方留言，並標記3位好友、上傳一張自己與父親的合照，即可參加高人氣「氣炸鍋」抽獎活動，邀請民眾趕緊上傳對阿爸「有影ㄟ愛」。

另外，為協助求職者在父親節這天順利轉換一份好工作，虎尾就業中心在8月8日當天上午10時至12時30分，邀請即將進駐中科虎尾園區的企業「矽品精密股份有限公司」親臨招募，現場提供125個工作機會，平均薪資來到每月新台幣40K，歡迎民眾踴躍參加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

虎尾就業中心廖家偉主任則表示，為了紓解求職者找工作的壓力，並持續推廣視障按摩，鼓勵企業多多進用視障按摩師，父親節當天上午將特別邀請3位視障按摩師到場為民眾提供免費的視障按摩服務，期待求職朋友可以在放鬆身心的同時，更有信心地面對接下來的挑戰。

▲虎尾就業服務中心為父親節推出系列活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾就業服務中心為父親節推出「氣炸鍋」抽獎活動，邀請民眾趕緊上傳對阿爸「有影ㄟ愛」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►快訊／台鐵死傷事故！騎士闖平交道遭區間快車撞上　卡車底慘死

►超商大夜班店員病倒！臉發白不願就醫　警挺身代班：我幫你顧啦

►恐怖畫面曝！林內鄉坪頂村「3百米邊坡崩落」　民宅一大半消失

►198份連署書沒正本　未達門檻！林內鄉長劉姿言逃過罷免

►雲林魚塭、牡蠣養殖天災救助公告　漁民8月7日前向公所申報

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／陳修將落跑了！　人間蒸發
快訊／雨彈升級！10縣市豪大雨特報
快訊／15張發票中千萬　明細全公布
快訊／周天成打趴日本一哥！挺進8強　對手苦笑丟拍
im.B案宣判！大帳房顏妙真變裝「跑給記者追」　正臉意外曝光
賴清德新聘「98歲舅舅」任總統府資政　余天任國策顧問
周天成抗癌完　34歲3度叩關奧運「小組第1晉級」網跪：帥爆了
快訊／對流旺盛！10縣市大雨特報　下到入夜
人事案「卡」立院！考試院3場國考將受影響　衝擊3萬國考生權益

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雨彈升級！10縣市豪大雨特報

戴資穎負傷出戰！醫揭「羽球常見傷害」：頂尖選手也無法避免

鬼門開前「連燒3宮廟」」！民俗專家曝3原因警告：甲辰龍年要小心

遭批「只調閱監視器」縱放狼師　教育局長認疏失：同理心不足

交通部修法補助台灣好行　乘車空間、訂票系統全升級

想增重就要多吃！營養師分享「健康增重」7大撇步

台灣羽球超強！她驚問「20年前做對什麼」　2關鍵曝光

快訊／對流旺盛！10縣市大雨特報　下到入夜

台鐵8／2全面復駛　南橫明霸克露橋8月中搶通

父親節求職抽氣炸鍋爸氣十足　「矽品精密」親臨招募125職缺

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

買太多食物無法出境　2人狂灌整瓶水肚超撐

姚元浩看鬼鬼包便當：很像廚餘　郭泓志被爆「鮑魚洗到哭」

李珠珢太可愛！動力火車都融化　尤秋興大跳「三振舞」..補妝也重現XD

全紅嬋今首秀 遇到發育期難關｜20240731 ET午間新聞

粗心媽上車直接發動開走　留女兒後方追喊：媽媽...

快訊／雨彈升級！10縣市豪大雨特報

戴資穎負傷出戰！醫揭「羽球常見傷害」：頂尖選手也無法避免

鬼門開前「連燒3宮廟」」！民俗專家曝3原因警告：甲辰龍年要小心

遭批「只調閱監視器」縱放狼師　教育局長認疏失：同理心不足

交通部修法補助台灣好行　乘車空間、訂票系統全升級

想增重就要多吃！營養師分享「健康增重」7大撇步

台灣羽球超強！她驚問「20年前做對什麼」　2關鍵曝光

快訊／對流旺盛！10縣市大雨特報　下到入夜

台鐵8／2全面復駛　南橫明霸克露橋8月中搶通

父親節求職抽氣炸鍋爸氣十足　「矽品精密」親臨招募125職缺

北醫、拜耳簽「數據驅動產學合作MOU」　針對「3疾病」分析治療

巴黎奧運一大亮點！　66歲奧運超級粉絲花費40年遊7屆奧運

快訊／陳修將落跑了！打死女友判囚10年10月　傳拘未到人間蒸發

哈尼雅葬禮「數千人夾道致哀」！　伊朗宣布全國哀悼3天

王齊麟奧運「躺地回擊」太神掀議！　釣出女友放閃回：他就小屁孩

2醫生「都愛上正妹護理師」醫院上演全武行！　1人被打進ICU

快訊／雨彈升級！10縣市豪大雨特報

網購多1步驟現賺！7-11限時7天「取貨送7元」　即起擴大點數折抵

英6旬翁「遭遊民推下鐵軌」！列車進站中　英勇路人秒衝救人

戴資穎負傷出戰！醫揭「羽球常見傷害」：頂尖選手也無法避免

日系情色護士服吸客！高雄老司機趕颱風前登門　完事卻傻眼了

生活熱門新聞

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

「這種水準也敢去奧運」　他4字嗆酸民

高雄26歲女乩童「關公上身」　身分曝光：超正4寶媽

戴資穎戰敗淚崩！轉播球評1反應　「真實身分」逼哭球迷

高血壓注意了　經典小吃一碗鈉含量就爆

4所大學「明起永遠下課」！898名學生已安置他校

上屆2金4銀6銅「台灣剩哪些能奪牌？」　PTT狂呼

最美檢察官曬豐胸美照　「我很滿意」

偷用氣象武器30分鐘？氣象署雷達捕捉「台灣領域展開」

Joeman談大麻風波片「做1事」　大票怒批噁

南霸天人氣女神「官宣」拿mic男　男主角說話了

鬼門快開了「5姓氏」當心！　陰帝普渡三公發出警告

妹子飛日本3度被攔！安檢傻問：我很可疑？

24小時超商唱空城！大夜店員道歉啟事爆熱議

更多熱門

相關新聞

自家員工成主角　真實父愛弄哭上萬網友

自家員工成主角　真實父愛弄哭上萬網友

八月份開跑，不少店家都卯足勁要搶佔父親節商機，推出優惠宣傳影片！但是今年漢來美食卻推出「自家人影片」，從廚師、採購部副理到從越南來到台灣工作的同事，都成了影片當中的主角，透過最真實的感觸，來說出對父親跟子女之間的感情互動，3部影片都吸引大批網友共鳴，釣出不少眼淚。

花蓮漁港大草皮父親節活動　有抽獎及小禮物

花蓮漁港大草皮父親節活動　有抽獎及小禮物

全球最輕碳纖維行李箱就在A9

全球最輕碳纖維行李箱就在A9

營養師揭父親節蛋糕熱量排行和健康吃4秘訣

營養師揭父親節蛋糕熱量排行和健康吃4秘訣

布萊迪推新泥煤威士忌當父親禮

布萊迪推新泥煤威士忌當父親禮

關鍵字：

求職父親節虎尾就業中心矽品精密公司

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨「毆打罔腰」影片曝光！　揮拳出腳踢1分鐘

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

「這種水準也敢去奧運」　他4字嗆酸民

依瑟儂親曝擁抱戴資穎時說了什麼

罔腰公開遭鳳梨「67秒毆打影片」

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

戴資穎爆哭！　感嘆做不到大家的期待

戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

戴資穎「以後大家就會忘記我了」吐心聲

戴資穎瀟灑道別退休願望曝

快訊／5-6月發票誕生15名千萬幸運兒　19人中200萬大獎

快訊／災後現場曝！「泡麵土地公」歷火劫完全無損

快訊／南投「泡麵土地公」火警！香客逃竄

新竹夏令營15歲女學生玩漂漂河　卡石縫溺水亡

高雄26歲女乩童「關公上身」　身分曝光：超正4寶媽

更多

最夯影音

更多

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面