「好好照顧自己」餐廳員工成主角　真實父愛弄哭上萬網友

記者吳奕靖／高雄報導

八月份開跑，不少店家都卯足勁要搶佔父親節商機，推出優惠宣傳影片！但是今年漢來美食卻推出「自家人影片」，從廚師、採購部副理到從越南來到台灣工作的同事，都成了影片當中的主角，透過最真實的感觸，來說出對父親跟子女之間的感情互動，3部影片都吸引大批網友共鳴，釣出不少眼淚。

▲聽到父親的聲音，讓這位來自越南的同事當場落淚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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漢來美食從七月中旬就陸續推出父親節影片，第一部是自家的採購部副理，忙於挑選食材購買，隨時支援，讓他往往就得要犧牲跟兒子互動的時間，就在拍攝時，還特別安排他的兒子成為神秘來賓，沒想到兒子的一個願望「你不要一直滑手機，帶我去打球」，小小的願望讓這個爸爸差點被眼淚破功，只好用擁抱來化解自己的情緒。

▲雖然已經掛上電話，但是她的情緒還是止不住，眼淚一直滑落 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外一部是自家日料主廚，不過每天都要自己廚師團隊聊烹飪，但卻沒有時間跟自己女兒聊天，這次透過拍攝，女兒親自到飯店找他聊天，兩人相坐相識的尷尬著一直笑，這一幕似乎比「相親」還要來的尬笑跟尬聊，不過兩個人眼中透露的關懷與柔情，不用言語就能讓人感同身受。

而最後一部則是找來異地南漂來工作的同事，其中有一位還是從越南來的，透過電話隔空跟父親問好說聲「愛你」，電話那頭傳來一句「你好好照顧自己」，積累的思鄉情緒在瞬間崩潰，她用衛生紙擦著眼淚，試圖穩住自己的情緒，她說現在的心願就是帶爸媽來自己工作的地方「好好吃一頓」台灣的特色美食。

▲漢來美食的日料主廚跟女兒的聊天，兩人一直尷尬笑，不知道該談什麼。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲漢來美食的採購部副理跟兒子深情相擁 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

三部影片跳脫過往漢來美食的父親節宣傳廣告方式，讓自家同仁跟父親的互動真實上演，雖然每部影片都只有短短不到2分鐘，不過卻讓上萬網友按讚，還釣出很多人的情緒與眼淚，有著滿滿的共鳴感，漢來美食副總吳若寧表示過去的行銷，除了固定的美食記者會，也有不定期在社群上曝光各餐廳的特色餐點。但很大的比重都在於「產品」上，這一次的形象影片，的確算是比較全新的嘗試。

吳若寧強調：「 我們特別挑選分別是三個不同崗位的工作同仁，都是屬於第一線，有採購、有自助餐廳內的日料師傅、服務員。他們的生活縮影，也許就是許多大眾的親子日常相處，每一個人其實對家庭或父母都有說不出口的感謝或愛意，透過影片，就能幫大家說出平常難以啟齒的內心話。 就是像我們影片的結尾想說的，愛要及時，約爸爸邊吃邊聊，餐點加上回憶，那就能成為很棒的家庭記錄」。