　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「好好照顧自己」餐廳員工成主角　真實父愛弄哭上萬網友

記者吳奕靖／高雄報導

八月份開跑，不少店家都卯足勁要搶佔父親節商機，推出優惠宣傳影片！但是今年漢來美食卻推出「自家人影片」，從廚師、採購部副理到從越南來到台灣工作的同事，都成了影片當中的主角，透過最真實的感觸，來說出對父親跟子女之間的感情互動，3部影片都吸引大批網友共鳴，釣出不少眼淚。

▲漢來美食的採購部副理跟兒子深情相擁 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲聽到父親的聲音，讓這位來自越南的同事當場落淚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

漢來美食從七月中旬就陸續推出父親節影片，第一部是自家的採購部副理，忙於挑選食材購買，隨時支援，讓他往往就得要犧牲跟兒子互動的時間，就在拍攝時，還特別安排他的兒子成為神秘來賓，沒想到兒子的一個願望「你不要一直滑手機，帶我去打球」，小小的願望讓這個爸爸差點被眼淚破功，只好用擁抱來化解自己的情緒。

▲漢來美食的採購部副理跟兒子深情相擁 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲雖然已經掛上電話，但是她的情緒還是止不住，眼淚一直滑落 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外一部是自家日料主廚，不過每天都要自己廚師團隊聊烹飪，但卻沒有時間跟自己女兒聊天，這次透過拍攝，女兒親自到飯店找他聊天，兩人相坐相識的尷尬著一直笑，這一幕似乎比「相親」還要來的尬笑跟尬聊，不過兩個人眼中透露的關懷與柔情，不用言語就能讓人感同身受。

而最後一部則是找來異地南漂來工作的同事，其中有一位還是從越南來的，透過電話隔空跟父親問好說聲「愛你」，電話那頭傳來一句「你好好照顧自己」，積累的思鄉情緒在瞬間崩潰，她用衛生紙擦著眼淚，試圖穩住自己的情緒，她說現在的心願就是帶爸媽來自己工作的地方「好好吃一頓」台灣的特色美食。

▲漢來美食的採購部副理跟兒子深情相擁 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲漢來美食的日料主廚跟女兒的聊天，兩人一直尷尬笑，不知道該談什麼。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲漢來美食的採購部副理跟兒子深情相擁 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲漢來美食的採購部副理跟兒子深情相擁 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

三部影片跳脫過往漢來美食的父親節宣傳廣告方式，讓自家同仁跟父親的互動真實上演，雖然每部影片都只有短短不到2分鐘，不過卻讓上萬網友按讚，還釣出很多人的情緒與眼淚，有著滿滿的共鳴感，漢來美食副總吳若寧表示過去的行銷，除了固定的美食記者會，也有不定期在社群上曝光各餐廳的特色餐點。但很大的比重都在於「產品」上，這一次的形象影片，的確算是比較全新的嘗試。

吳若寧強調：「 我們特別挑選分別是三個不同崗位的工作同仁，都是屬於第一線，有採購、有自助餐廳內的日料師傅、服務員。他們的生活縮影，也許就是許多大眾的親子日常相處，每一個人其實對家庭或父母都有說不出口的感謝或愛意，透過影片，就能幫大家說出平常難以啟齒的內心話。 就是像我們影片的結尾想說的，愛要及時，約爸爸邊吃邊聊，餐點加上回憶，那就能成為很棒的家庭記錄」。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／雨彈升級！10縣市豪大雨特報
快訊／15張發票中千萬　明細全公布
快訊／周天成打趴日本一哥！挺進8強　對手苦笑丟拍
im.B案宣判！大帳房顏妙真變裝「跑給記者追」　正臉意外曝光
賴清德新聘「98歲舅舅」任總統府資政　余天任國策顧問
周天成抗癌完　34歲3度叩關奧運「小組第1晉級」網跪：帥爆了
快訊／對流旺盛！10縣市大雨特報　下到入夜
人事案「卡」立院！考試院3場國考將受影響　衝擊3萬國考生權益
快訊／83萬人嗨翻！00929月配0.18元　年化分配率11

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雨彈升級！10縣市豪大雨特報

戴資穎負傷出戰！醫揭「羽球常見傷害」：頂尖選手也無法避免

鬼門開前「連燒3宮廟」」！民俗專家曝3原因警告：甲辰龍年要小心

遭批「只調閱監視器」縱放狼師　教育局長認疏失：同理心不足

交通部修法補助台灣好行　乘車空間、訂票系統全升級

想增重就要多吃！營養師分享「健康增重」7大撇步

台灣羽球超強！她驚問「20年前做對什麼」　2關鍵曝光

快訊／對流旺盛！10縣市大雨特報　下到入夜

台鐵8／2全面復駛　南橫明霸克露橋8月中搶通

父親節求職抽氣炸鍋爸氣十足　「矽品精密」親臨招募125職缺

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

買太多食物無法出境　2人狂灌整瓶水肚超撐

姚元浩看鬼鬼包便當：很像廚餘　郭泓志被爆「鮑魚洗到哭」

李珠珢太可愛！動力火車都融化　尤秋興大跳「三振舞」..補妝也重現XD

全紅嬋今首秀 遇到發育期難關｜20240731 ET午間新聞

粗心媽上車直接發動開走　留女兒後方追喊：媽媽...

快訊／雨彈升級！10縣市豪大雨特報

戴資穎負傷出戰！醫揭「羽球常見傷害」：頂尖選手也無法避免

鬼門開前「連燒3宮廟」」！民俗專家曝3原因警告：甲辰龍年要小心

遭批「只調閱監視器」縱放狼師　教育局長認疏失：同理心不足

交通部修法補助台灣好行　乘車空間、訂票系統全升級

想增重就要多吃！營養師分享「健康增重」7大撇步

台灣羽球超強！她驚問「20年前做對什麼」　2關鍵曝光

快訊／對流旺盛！10縣市大雨特報　下到入夜

台鐵8／2全面復駛　南橫明霸克露橋8月中搶通

父親節求職抽氣炸鍋爸氣十足　「矽品精密」親臨招募125職缺

哈尼雅葬禮「數千人夾道致哀」！　伊朗宣布全國哀悼3天

王齊麟奧運「躺地回擊」太神掀議！　釣出女友放閃回：他就小屁孩

2醫生「都愛上正妹護理師」醫院上演全武行！　1人被打進ICU

快訊／雨彈升級！10縣市豪大雨特報

網購多1步驟現賺！7-11限時7天「取貨送7元」　即起擴大點數折抵

英6旬翁「遭遊民推下鐵軌」！列車進站中　英勇路人秒衝救人

戴資穎負傷出戰！醫揭「羽球常見傷害」：頂尖選手也無法避免

海邊大屠殺！男冷臉駕駛吉普車　「高速輾斃25隻海鷗」畫面曝光

「你抓不到底部的」！專家認囤房稅2.0影響有限：想自住別再觀望

鬼門開前「連燒3宮廟」」！民俗專家曝3原因警告：甲辰龍年要小心

「短腿戰爭」萌貓兄弟打架　網笑：確定不是在畫空氣？

生活熱門新聞

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

「這種水準也敢去奧運」　他4字嗆酸民

高雄26歲女乩童「關公上身」　身分曝光：超正4寶媽

戴資穎戰敗淚崩！轉播球評1反應　「真實身分」逼哭球迷

高血壓注意了　經典小吃一碗鈉含量就爆

4所大學「明起永遠下課」！898名學生已安置他校

上屆2金4銀6銅「台灣剩哪些能奪牌？」　PTT狂呼

最美檢察官曬豐胸美照　「我很滿意」

偷用氣象武器30分鐘？氣象署雷達捕捉「台灣領域展開」

鬼門快開了「5姓氏」當心！　陰帝普渡三公發出警告

妹子飛日本3度被攔！安檢傻問：我很可疑？

南霸天人氣女神「官宣」拿mic男　男主角說話了

Joeman談大麻風波片「做1事」　大票怒批噁

24小時超商唱空城！大夜店員道歉啟事爆熱議

更多熱門

相關新聞

拍裸照換回性愛片！她怒告2人卻慘敗

拍裸照換回性愛片！她怒告2人卻慘敗

高雄市一名黃姓女子被網友私訊表示自己有「她跟前男友的性愛影片」，要這名女子自拍裸照來交換，女子心生恐懼向警方報案，結果揪出這名網友竟然是前男友的朋友，一氣之下提告恐嚇，另控前男友妨害性隱私罪，結果檢察官都處分不起訴，讓這名女子很受傷。

氣爆10年！陳其邁深夜貼文引上萬網友共鳴

氣爆10年！陳其邁深夜貼文引上萬網友共鳴

高中生腰酸背痛　竟是體內2顆石頭害慘他

高中生腰酸背痛　竟是體內2顆石頭害慘他

你一定要看懂的12星座3大跡象！

你一定要看懂的12星座3大跡象！

阿北遭詐130萬不甘心　找駭客追討又被騙

阿北遭詐130萬不甘心　找駭客追討又被騙

關鍵字：

高雄漢來美食副理父親節越南感情父親影片

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨「毆打罔腰」影片曝光！　揮拳出腳踢1分鐘

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

「這種水準也敢去奧運」　他4字嗆酸民

依瑟儂親曝擁抱戴資穎時說了什麼

罔腰公開遭鳳梨「67秒毆打影片」

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

戴資穎爆哭！　感嘆做不到大家的期待

戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

戴資穎「以後大家就會忘記我了」吐心聲

戴資穎瀟灑道別退休願望曝

快訊／5-6月發票誕生15名千萬幸運兒　19人中200萬大獎

快訊／災後現場曝！「泡麵土地公」歷火劫完全無損

快訊／南投「泡麵土地公」火警！香客逃竄

新竹夏令營15歲女學生玩漂漂河　卡石縫溺水亡

高雄26歲女乩童「關公上身」　身分曝光：超正4寶媽

更多

最夯影音

更多

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面