花蓮父親節親子活動漁港大草皮登場！　報名可抽獎還有禮物

▲▼花蓮縣政府邀您參加8 ／4日參加「漁我童行x爸爸捕魚去」父親節活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮「漁我童行x爸爸捕魚去」父親節活動訂於8月4日下午1至5時於花蓮漁港大草皮歡樂登場，花蓮縣坐擁太平洋的海洋資源，活動除了讓大家認識花蓮漁港及在地豐富的魚獲，也透過食魚教育體驗了解用續漁法，藉由孩童豐富的想像力彩繪於浮子上，讓大人小孩一同會心中的海洋，留絢爛的畫面，也期望活動中傳遞用續漁業，珍惜海洋的精神。

花蓮縣長徐榛蔚表示，原訂於今年4月4日兒童節規劃辦理「童心纈鯉繪浮子」活動，因受0403地震影響而延期，擇期於同年8月4日，扣合父親節及暑假檔期辦理觀光活動，辦理「漁我童行x爸爸捕魚去」父親節活動，並結合「漁業」及「海洋主題食農教育」兩特點舉辦鯉魚旗彩繪、回收廢棄漁網具之浮子彩繪、撒漁網體驗、食魚教育體驗、柴魚片與章魚燒的美味探索、漁港導覽暨本縣魚種常見魚種介紹、陶藝彩繪DIY等活動，並規劃魔術、雜耍及泡泡等表演，讓在傳遞永續海洋精神同時，也兼具父親節的同歡氛圍。

農業處處長陳淑雯說明，活動現場邀請許多美食攤販，舉凡報名成功有參加鯉魚旗及浮子彩繪的鄉親，將作品打卡並標記花蓮縣政府、花蓮漁港及漁我童行x爸爸捕魚去上傳臉書或ig，就可獲得100元園遊券，限量60份，另外現場消費滿300元或持暑假（7／1～8／31）期間賞鯨票券（證明），也可參加抽抽樂ㄧ次，抽獎品項有50元園遊券（限量80份）及精美小禮物，數量有限，送完為止，歡迎大朋友小朋友一同來共襄盛舉。



農業處提醒有意願參加民眾，本活動採線上報名制，若有剩餘組別則開放現場報名，活動報名成功後，將8月2日公布於花蓮縣政府農業處臉書。

活動報名連結如下: https://www.surveycake.com/s/qLokm，歡迎大家踴躍報名參加。