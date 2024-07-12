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【廣編】CITIZEN與田馥甄攜手送愛　情人節化身織女獻愛寵粉

▲▼CITIZEN七夕活動 。（圖／CITIZEN提供）

【廣編特輯】

時尚中心／綜合報導

七夕情人節即將到來，CITIZEN也釋出女錶代言人田馥甄的七夕祝福影片，影片中田馥甄不僅首度化身織女手織愛心，更自比愛神將織出的愛心獻給粉絲，祝福粉絲情人節快樂。並且同步推出抽獎活動，讓粉絲有機會抽中田馥甄親筆簽名的「CITIZEN 愛心小織毯」。

影片中，田馥甄身穿優雅純白色洋裝，精心挑選有著熱戀氛圍的紅色毛線，手織出愛心，並自比愛神，將愛獻給CITIZEN粉絲。她在織愛心的過程中，甚至舉起半顆愛心吶喊「我的另一半在哪」，展現了她的幽默一面。田馥甄在為「CITIZEN 愛心小織毯」簽名時，也畫了一個小愛心，為親筆簽名增添情人節氛圍。她表示，希望粉絲看到簽名時，能感受到她的愛。

此外，CITIZEN也推出了兩款腕錶，一款是「韶光」光動能全球電波時計錶款CB1138-62W，另一款是「水耀光」光動能三針錶款EW2635-54Z。兩款腕錶皆是契合七夕浪漫氛圍的感情升溫必備單品。

CITIZEN的七夕抽獎活動將於7月12日至31日進行，只要在CITIZEN臉書官方粉絲專頁活動貼文完成指定任務，即有機會抽中由田馥甄親筆簽名的「CITIZEN 愛心小織毯」。

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