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女運動員選手村休息「窗外突傳天籟合聲」　千萬網感動：太美了

女運動員選手村休息「窗外突傳天籟合聲」　千萬網感動：太美了。（圖／翻攝自TikTok／tillykearns）

▲選手村內傳來優美歌聲。（圖／翻攝自TikTok／tillykearns）

記者李振慧／綜合報導

2024巴黎奧運現正進行中，外界除了關注各國選手在賽場上表現，選手村內部情況也同樣引發好奇。澳洲一名女運動員便在網路上分享，她在房間休息時，突然聽到窗外傳來歌聲，宛如天籟的歌聲不但吸引許多選手探頭聆聽，也在網路上感動千萬網友。

澳洲23歲水球運動員卡恩斯(Tilly Kearns)日前在TikTok上分享，她與隊友在房內休息時，突然聽到一陣優美歌聲響徹整個選手村，她好奇往陽台外查看，發現許多運動員也像她一樣受到歌聲吸引，紛紛探出頭來或是在路上駐足聆聽，讓她感動表示，「這就是奧運的真諦，太特別了」。

@tillykearns

Being among all the different cultures is the best

♬ original sound - Tilly Kearns

影片曝光後獲得1千1百多萬點閱，許多網友感動表示，「聽起來太美了」、「好酷」、「好聽到讓我哭了出來」、「這就是奧運的意義，能把世界各地不同文化齊聚在一起」。

卡恩斯在影片中告訴大家，優美歌聲是來自住在她宿舍附近的斐濟運動員。同時也有網友留言，唱聖歌其實是斐濟選手的傳統，「我們每次參加運動比賽前後，都會聚集在一起吟唱聖歌，是斐濟人生活的一部分」。

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