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奧運選手村成性愛天堂？　女運動員「嗨下載Tinder」親身實驗

▲▼巴黎奧運選手村。（圖／路透）

▲巴黎奧運選手村。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

2024巴黎奧運開幕，各國好手除了比賽表現引發關注，運動員在選手村內的私人動態也同樣引發好奇。外傳許多選手在賽事期間會大量使用交友軟體，讓選手村宛如性愛天堂，美國隊一名女選手因為好奇也跟著下載軟體，親身實驗爆紅。

美國奧運隊賽艇女選手戴爾曼(Emily Delleman)日前在TikTok上分享一段影片，她除了在影片中講述自己在巴黎參加賽事心得，同時也分享她特別下載交友軟體Tinder，試圖與選手村男運動員配對的經驗。

@happydelly Olympic Village Tinder #olympics #olympicvillage #Paris2024 #tinder ♬ original sound - Delly

戴爾曼表示，有次她完成練習後，躺在選手村紙板床上休息時，在TikTok上看到許多女網友呼籲大家趕快把Tinder位置改在選手村，這樣就有機會和男運動員配對，引起她的好奇。

戴爾曼立即把已經解除安裝的Tinder重新下載，希望能因此結識帥哥選手，「我很興奮，期待值超高」，然而結果卻讓她失望，「我滑了一陣子，沒有看到任何奧運選手」。

戴爾曼原本以為是自己位置設定得不夠精確，所以把位置縮小至選手村1公里內，結果只有找到2名男運動員檔案，讓她十分失望。影片曝光後獲得320多萬點閱，大量網友留言，「女孩，不要滑手機了，出去物色比較快」、「想知道後續」、「好想看選手村紀錄片，一定很精采」。

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