女胃痛以為癌症復發　醫生發現「20公分長布」藏她體內2年

▲醫生在女子體內發現手術殘留的布。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

巴西58歲女子維達爾(Maria Luciene Vidal)2年前罹癌,幸好接受化療與手術後身體逐漸康復,然而近來身體再度出現異狀,家人擔心她癌症復發,沒想到就醫後,醫生從她體內拉出一塊約20公分大的布。

居住在聖保羅州庫巴唐(Cubatão)的女子維達爾,2022年在聖托斯市(Santos)當地醫院被診斷出罹患結腸癌,由於已經是晚期需要立刻接受手術,手術後安裝了結腸造口,住院很長一段時間,接受化療後終於康復。

