女胃痛以為癌症復發　醫生發現「20公分長布」藏她體內2年

▲醫生在女子體內發現手術殘留的布。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

巴西58歲女子維達爾(Maria Luciene Vidal)2年前罹癌，幸好接受化療與手術後身體逐漸康復，然而近來身體再度出現異狀，家人擔心她癌症復發，沒想到就醫後，醫生從她體內拉出一塊約20公分大的布。

居住在聖保羅州庫巴唐(Cubatão)的女子維達爾，2022年在聖托斯市(Santos)當地醫院被診斷出罹患結腸癌，由於已經是晚期需要立刻接受手術，手術後安裝了結腸造口，住院很長一段時間，接受化療後終於康復。

Woman finds strange object inside her abdomen after doctors FORGOT to remove it during colostomy two years ago https://t.co/4iB2wdpfZV pic.twitter.com/t5Z8kmCjOU — Daily Mail Online (@MailOnline) July 29, 2024

維達爾出院後，2023年11月再度出現胃痛與體重減輕症狀，與她被確診罹癌前的症狀相同，令家人十分擔心，然而檢查後卻沒有相關發現，直到本月20日，醫生檢查了她的造口袋，結果竟然從裡面拉出一塊約20公分的布。

維達爾的女兒史蒂芬妮(Stefany Vidal)表示，「那是一塊很長的布，他們第一次先取出10公分布料，第二次才把剩餘的10公分取出，我們原本以為她是癌症復發，結果發現她體內有一塊布讓我更生氣」，目前已聘請律師要對醫院採取法律行動。