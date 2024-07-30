女度假被「蚊子叮咬」長一大片皮疹　全身皮膚脫落嚴重掉髮





▲女子被蚊子叮咬後引發嚴重身體狀況。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國女子威爾斯(Amy Wells)與丈夫到加勒比海島國多明尼加度假時，因為蚊蟲叮咬導致身體出現大片皮疹，接受抗生素治療後，由於治療與她原本服用的其他藥物發生反應，導致她皮膚灼熱長滿水泡，後來甚至掉髮。

居住在肯特郡的37歲女子威爾斯，2023年1月與男友前往多明尼加度假並且訂婚，某天醒來時發現脖子出現一塊皮疹，皮疹後來迅速擴散到全身，就醫發現她是因為被蚊子叮咬，沒想到因此落入地獄般的假期。

I had an extreme reaction to mosquito bite...people thought I'd been in a fire https://t.co/Nkn0qZcfCy pic.twitter.com/KKRZ3yGMlc — NationalWorld (@NationalWorld) July 29, 2024

威爾斯就醫後接受抗生素治療，然而卻引發嚴重反應，身上不但長滿水泡，皮膚甚至開始脫落，整個人看起來宛如燒燙傷患者，她回國後再度接受治療， 最後不得不請了長達10天的假，至今仍在小腿上留下疤痕，「真的是人間地獄，水泡覆蓋了我全身，甚至包含我的眼睛和嘴唇，非常痛苦」。

威爾斯表示，在治療過程中，她的指甲和頭髮也開始脫落，頭頂幾乎全禿，「對我來說掉髮是最難接受的，因為頭髮很重要，我每次照鏡子時都覺得鏡中的人不是我」，事發後她感受到人生無常，立即決定與男友結婚，「沒有人能預料到這種事情會發生在我身上，因為這種病很罕見，我又是個健康的人」。