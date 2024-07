女度假被「蚊子叮咬」長一大片皮疹　全身皮膚脫落嚴重掉髮

▲女子被蚊子叮咬後引發嚴重身體狀況。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國女子威爾斯(Amy Wells)與丈夫到加勒比海島國多明尼加度假時,因為蚊蟲叮咬導致身體出現大片皮疹,接受抗生素治療後,由於治療與她原本服用的其他藥物發生反應,導致她皮膚灼熱長滿水泡,後來甚至掉髮。

居住在肯特郡的37歲女子威爾斯,2023年1月與男友前往多明尼加度假並且訂婚,某天醒來時發現脖子出現一塊皮疹,皮疹後來迅速擴散到全身,就醫發現她是因為被蚊子叮咬,沒想到因此落入地獄般的假期。

