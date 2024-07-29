　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

4歲女童咬一口漢堡「抱怨番茄醬太多」　媽一看崩潰：那是人血

女童咬一口漢堡「抱怨番茄醬太多」　媽一看崩潰：那是人血。（圖／翻攝自TikTok／mindbodymomm）

▲女童的漢堡上沾滿血。（圖／翻攝自TikTok／mindbodymomm）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約州一名4歲女童到連鎖速食店用餐時，打開包裝發現食物上沾滿大量紅色液體，她原本以為是餐點放了大多番茄醬，沒想到媽媽一看，發現不是番茄醬而是血跡，氣得提出投訴。

女子蒂芙尼(Tiffany Floyd)26日帶4歲女兒到紐約州蓋茲維爾(Getzville)當地漢堡王用餐時，女兒打開漢堡後竟然發現大量血跡。她表示，「我只聽到女兒說，『我不想要番茄醬』，所以我拿過餐點，以為是店員搞錯餐點，結果看到所有東西上都沾滿了血」。

@mindbodymomm #burgerking #wny #bloodinmyfood #williamsvillenewyork #westernnewyork #chanel4 @Burger King ♬ original sound - MindBodyMomm

蒂芙尼趕緊打開自己的餐點，結果發現也有血跡，她立即要女兒把吃進嘴中的食物吐出來，後來打電話向店家投訴，店經理坦承，當天有一名廚師不小心割傷手，承諾會願意退款，她同時也向當地衛生部門報告了這件事。

蒂芙尼把事件分享到網路後，獲得300多萬次點閱，她表示，由於擔心女兒健康，女兒現在必須長達一年、每個月都要接受驗血檢查，以確認她沒有感染到任何血源性疾病，讓她非常崩潰，引發網友關注。

漢堡王公司後來發表聲明，「得知這件事情我們深感不安與擔憂，我們已與這名顧客聯繫，並與她合作試圖處理事件。事件是餐廳一名員工割傷手指造成，發生事件後已離開公司，我們已關閉該餐廳，對所有員工重新進行培訓，並聘請外部清潔公司進行徹底清潔」。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
特斯短裙妹正面曝！網讚：戰力超強　他硬拔充電槍反告
奧運救生員「下半身太搶鏡」救援！　網笑：他該拿獎牌
「空服員受不了狂吐」乘客崩潰要口罩　美聯航班緊急降落
快訊／抓到了！威脅大法官人身安全　男保全落網
荷蘭「兒童性侵犯」出戰奧運！上場遭噓爆　現場影片曝
Hani未婚夫醫生爆「患者四肢捆綁」暴斃亡！　網灌爆她IG
LIVE／郭書瑤傳遭TVBS封殺！紀卜心嗆網友：文盲嗎　麟洋
塔吉克選手拒握手喊「真主至大」　下場被日本金牌打爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

乘客超噁狀況「空服員受不了狂吐」　大家崩潰要口罩飛機緊急降落

男路邊對峙劇毒眼鏡蛇　「把玩蛇頭1小時」被狠咬報應畫面曝光

為了拍交通災難片　17歲男「故意讓火車出軌」失控與運煤車相撞

24歲女慢跑被3灰熊攻擊　「頭差點被咬爆」寵物犬和鯊魚夾救命

糖尿病祖父高速公路開車突然昏倒　10歲孫英勇接方向盤救命

女洗完澡打開房門　發現「陌生訪客」在她床上趴睡驚嚇畫面曝光

與哥同天奪金夢碎！　日柔道女將落敗「崩潰哭喊」影片曝光

動物園男員工「餵食剛出生寶寶」　被暴怒河馬媽狠狠咬死

巴拉圭20歲游泳女神奧運宣布退役哭了　未來動向曝光

凱米環流重創北韓！鴨綠江氾濫村滅頂　金正恩「坐鎮指揮」解釦照曝

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

鄧紫棋演唱會「蟲子爬上身」！　粉絲狂提醒...她崩潰大尖叫XD

張育成首度轟炸大巨蛋　生涯第3轟全場歡呼！

英跳水王子再次打毛線　觀眾席上熟練編織毛衣

超驚喜！ENERGY復刻2002〈放手〉　牛奶solo再現「大風車」帥爆

張娜拉老公出軌「反栽贓她偷吃」　囂張小三情勒律師「還想和解分財產」

與哥同天奪金夢碎！　日柔道女將落敗「崩潰哭喊」影片曝光

動物園男員工「餵食剛出生寶寶」　被暴怒河馬媽狠狠咬死

巴拉圭20歲游泳女神奧運宣布退役哭了　未來動向曝光

凱米環流重創北韓！鴨綠江氾濫村滅頂　金正恩「坐鎮指揮」解釦照曝

奧運救生員「下半身太搶鏡」救援片瘋傳　網笑噴：他該拿獎牌

上億「蜻蜓大軍」湧入美海灘！　漫天狂鑽超噁畫面曝

4歲女童咬一口漢堡「抱怨番茄醬太多」　媽一看崩潰：那是人血

荷蘭「兒童性侵犯」出戰奧運！一上場遭觀眾噓爆　現場影片曝

奧運評論員「突冒1句話」慘丟工作！　轉播女子泳賽被炎上

乘客超噁狀況「空服員受不了狂吐」　大家崩潰要口罩飛機緊急降落

Lexus「新V8油電超跑」將接續LFA　賽道測試曝、最快2026年亮相！

巴黎奧運泳池的守護者！救生員撿起泳帽獲全場掌聲

IVE意外開全麥！伴奏突消失　Liz緊急飆高音「零修音實力」曝光

與哥同天奪金夢碎！　日柔道女將落敗「崩潰哭喊」影片曝光

陳喬恩鏡頭前「難得全素顏」！真面目現形 完妝對比照曝：額頭禿了

日圓換匯「0.2182」攀4個月最差行情　10萬台幣少換逾3萬日圓

第4代「三菱Outlander」即將改款更新！台灣等了3年沒消息

新光三越推奧運美食優惠　SOGO大巨蛋酒款買一送一

崑山科大祭百萬獎學金　免住宿費、課程全面導入AI 吸引新生入學

「陸船翻覆案」明協商　歸還遺體、船隻並給予600多萬元撫慰金

貓女兒埋懷裡大哭2分鐘　奴才傻眼：是有多委屈？

國際熱門新聞

巴西女泳將偷溜出選手村！遭開除隊籍

婚戒掉進塞納河！奧運金牌向妻道歉

陸客踹鹿、餵「大便仙貝」當地人抓狂

美貌與實力並存！盤點奧運9大女神級選手

巴黎奧運2天賽程金牌數量「日本奪冠」

荷蘭「兒童性侵犯」出戰奧運！一上場遭觀眾噓爆　現場影片曝

乘客噁心狀況讓「空服員狂吐」　飛機緊急降落

跳水選手一上岸就急著沖水！　背後原因曝

手臂受傷超痛一幕　柔道選手倒地難起身

奧運救生員「下半身太搶鏡」！

忍了4年！奧運選手村「交友軟體用戶激增」

女童抱怨漢堡「番茄醬太多」　媽一看是人血

美最新民調：賀錦麗支持度「狂衝8％」　甩開川普

奧運選手村漏水！日選手睡一半紙板床濕透

更多熱門

相關新聞

乘客噁心狀況讓「空服員狂吐」　飛機緊急降落

乘客噁心狀況讓「空服員狂吐」　飛機緊急降落

美國聯合航空(United Airlines)傳出乘客身體不適，導致飛機出現「生物危害問題」，讓空服人員不適也跟著嘔吐，許多乘客覺得噁心紛紛要求要戴口罩，最後飛機不得不臨時改變航道迫降，以便讓機艙進行徹底清潔。

美司法部：TikTok恐釀「嚴重國安威脅」　影響總統大選

美司法部：TikTok恐釀「嚴重國安威脅」　影響總統大選

賀錦麗首周獲逾65億選舉資金！　Zoom募款破16萬人

賀錦麗首周獲逾65億選舉資金！　Zoom募款破16萬人

川普喊話基督徒：選我「4年後不用再投票」

川普喊話基督徒：選我「4年後不用再投票」

妻以為刮刮樂沒中丟掉　尪撿起來：中650萬

妻以為刮刮樂沒中丟掉　尪撿起來：中650萬

關鍵字：

番茄醬漢堡血跡紐約州速食店Tiffany Floyd北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺

熱帶擾動很快接近　成颱機率曝

15歲少女輪戰3男　無套4P拍性愛片

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

明「全台下2天」　雨最大地區曝

紀卜心炎上9天開嗆網友：是文盲嗎？

拒跳馬摔碎金牌　這項馬術將成絕響

于美人被告了！　雙方撕破臉

今明全台有雨　「下最大」地區曝

菜瓜布「黃色海綿」3M曝真正用途

妖股錸德「強勢回歸」　開盤15分鐘噴漲停

奧運2連勝　麟洋配：「有驚有險」

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

那不是髒！「6部位黑黑的」小心糖尿病

中國女籃遭西班牙逆轉　姚明大喊不要犯規

更多

最夯影音

更多

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面