4歲女童咬一口漢堡「抱怨番茄醬太多」　媽一看崩潰：那是人血

▲女童的漢堡上沾滿血。（圖／翻攝自TikTok／mindbodymomm）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約州一名4歲女童到連鎖速食店用餐時，打開包裝發現食物上沾滿大量紅色液體，她原本以為是餐點放了大多番茄醬，沒想到媽媽一看，發現不是番茄醬而是血跡，氣得提出投訴。

女子蒂芙尼(Tiffany Floyd)26日帶4歲女兒到紐約州蓋茲維爾(Getzville)當地漢堡王用餐時，女兒打開漢堡後竟然發現大量血跡。她表示，「我只聽到女兒說，『我不想要番茄醬』，所以我拿過餐點，以為是店員搞錯餐點，結果看到所有東西上都沾滿了血」。

蒂芙尼趕緊打開自己的餐點，結果發現也有血跡，她立即要女兒把吃進嘴中的食物吐出來，後來打電話向店家投訴，店經理坦承，當天有一名廚師不小心割傷手，承諾會願意退款，她同時也向當地衛生部門報告了這件事。

蒂芙尼把事件分享到網路後，獲得300多萬次點閱，她表示，由於擔心女兒健康，女兒現在必須長達一年、每個月都要接受驗血檢查，以確認她沒有感染到任何血源性疾病，讓她非常崩潰，引發網友關注。

漢堡王公司後來發表聲明，「得知這件事情我們深感不安與擔憂，我們已與這名顧客聯繫，並與她合作試圖處理事件。事件是餐廳一名員工割傷手指造成，發生事件後已離開公司，我們已關閉該餐廳，對所有員工重新進行培訓，並聘請外部清潔公司進行徹底清潔」。