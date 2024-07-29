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乘客超噁狀況「空服員受不了狂吐」　大家崩潰要口罩飛機緊急降落

▲▼美國聯合航空（United Airlines）。（圖／路透）

▲美航班傳出「生物危害問題」，導致飛機緊急降落。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

美國聯合航空(United Airlines)傳出乘客身體不適，導致飛機出現「生物危害問題」，讓空服人員不適也跟著嘔吐，許多乘客覺得噁心紛紛要求要戴口罩，最後飛機不得不臨時改變航道迫降，以便讓機艙進行徹底清潔。

聯合航空2477 號航班，原定28日早上9時39分從休斯頓起飛飛往波士頓，這家波音737-800飛機上載有155名乘客，然而飛機上午從George Bush Intercontinental Airport啟航後，機上由於有乘客身體不適，引發「生物危害問題」。

根據飛行員無線電通訊內容顯示，機上情況非常嚴重，導致多名空服人員與乘客也跟著身體不適，促使飛行員被迫緊急更改航行路線，「我和工作人員談過，聽起來情況很糟，空服人員正在嘔吐，周圍乘客都在要求口罩，鑒於這種生物危害，我認為我們需要盡快讓這架飛機降落至地面」。

航班最後於下午1時36分順利降落在華盛頓杜勒斯機場(Washington Dulles Airport)，機上155名乘客與6名空服人員都不需要醫療協助。航空公司表示，事發飛機已送去徹底清潔，正在努力讓乘客能盡快啟程至波士頓，沒有對外說明「生物危害問題」詳細內容。

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