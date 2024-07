乘客超噁狀況「空服員受不了狂吐」　大家崩潰要口罩飛機緊急降落

▲美航班傳出「生物危害問題」,導致飛機緊急降落。(圖/路透社)

記者李振慧/綜合報導

美國聯合航空(United Airlines)傳出乘客身體不適,導致飛機出現「生物危害問題」,讓空服人員不適也跟著嘔吐,許多乘客覺得噁心紛紛要求要戴口罩,最後飛機不得不臨時改變航道迫降,以便讓機艙進行徹底清潔。

聯合航空2477 號航班,原定28日早上9時39分從休斯頓起飛飛往波士頓,這家波音737-800飛機上載有155名乘客,然而飛機上午從George Bush Intercontinental Airport啟航後,機上由於有乘客身體不適,引發「生物危害問題」。

United Airlines crew and passengers vomiting due to a “biohazard” from a passenger and flight diverted to Dulles as UA2477 (Boeing 737-800 IAH-BOS) this afternoon.



Big thanks to Bill B. for sharing the audio and @RadarBoxCom for tracking. pic.twitter.com/LOojAnsbZH