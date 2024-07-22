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17歲時母親換心前猝逝！陳志金曝當醫師「為報仇」：心中滿滿恨意

Icu醫生陳志金在臉書上曝光自己17歲那年，想成為一名醫生的初衷。（翻攝自陳志金臉書）

▲陳志金透露，在17歲那年想成為一名醫生的初衷。（翻攝自陳志金臉書）

圖文／鏡週刊

ICU（重症）醫生陳志金時常分享生活趣事和病房故事，吸引了許多粉絲追蹤。今早（22日）他在臉書發文透露「有人問我，為什麼要當醫生？」而他給出的回答竟是「為了報仇！」單憑這4字回答，讓許多人感到震驚，但背後的故事卻是如此牽動人心，令網友大讚「良醫典範」。

陳志金回憶到34年前，當年17歲、還在讀高2的他，因為家境貧困，生病的母親等了2年才終於等到心臟手術的機會，卻還沒來得及，就在手術前夕不幸猝死。陳志金沉痛表示，因為當時正在考試，連母親的最後一面都沒見到。

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「我們家人對母親的病情也都完全不瞭解，所以，當時的我，心中除了『內疚自責』，還有滿滿的『恨意』」，陳志金直言，後來發現有機會能念醫學系時，心裡就在盤算著：「有一天，我當了醫生，一定要回來查個水落石出。一定要讓負責的醫生和醫院『付出代價』，為母親報仇」，即使念醫學系並不是自己最初的志願。

直到後來，陳志金如願以償當上醫生後，他才體悟到，原來醫療充滿著許多的不確定性，「病人突然的離開，醫生也是很難過，也不是故意要害他的，我自己就比較釋懷。」他也提到，家屬心中的傷痛也需要被幫助，因此這些年來，陳志金一直奉行著「救病人，也要救家屬」的信念。

「為的是，不再有人發生跟我一樣的遺憾，做這些事不只是在解救家屬，也是在解救當年17歲的自己」，陳志金很開心自己擁有這樣的轉念，把原本的「想要報仇」變成「成熟的報復」，對自己體會過的切身之痛，報以善意，讓同樣的憾事不再發生。

陳志金在臉書分享的這篇心路歷程，讓許多網友在留言區直呼：「阿金醫生真的是篇篇都是催淚文...」、「良醫典範」、「切身體會，好文」、「這個仇報得好」、「有點暖哭人的文章」、「你好棒」、「阿金醫生溫暖了大家」、「看了真的眼眶紅」。


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