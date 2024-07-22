真理褲妹、絲襪女全入鏡　色醫偷拍手法曝

▲劉男也會藉著在診間或護理站工作聊天的機會，偷拍現場露出腿部的女性，甚至包含病患與家屬。（讀者提供，已變色處理）



圖文／鏡週刊

為了證明所言不假，B小姐特地將側錄存證的偷拍影像提供給本刊，本刊檢視發現，劉主要是在院內的電梯及護理站偷拍，只要是穿著裙裝或絲襪的女同事，就會成為他狩獵的目標，甚至會埋伏在機車停車場，拍攝穿絲襪的女同仁牽車離去的模樣，但這些受害人卻渾然不知，有的人甚至還會跟他聊天，十分諷刺。

除了穿著裙裝的女性同仁受害，超商內穿真理褲的少女、推寵物車散步的熱褲輕熟女、銀行內等候叫號的女子無一倖免，都成了劉偷拍的對象，更誇張的是其中一個影片檔顯示，劉不顧病患還躺在病床、家屬及護理師圍繞在床邊，竟忙著用手機偷拍另一組在旁邊做檢查的短褲絲襪女，行徑令人相當傻眼。

▲劉男前往淡水馬偕的乳房外科受訓，讓爆料者擔心會有更多女性受害。（翻攝Google Maps）

除了台東，劉偷拍的足跡也擴及台北捷運，其中一段影片是在車廂內居高臨下拍攝女乘客的乳溝，另一段影片則是將手機倒放，拍攝打瞌睡的裙裝女乘客大腿根部，就連賣場內有男伴在旁的短裙女也不放過。

「這些偷拍影片中，劉自己也多次入鏡，看起來是為了察看手機是否有在錄影，才會直視鏡頭，雖然他大多戴著口罩，但同事一眼就認出他，更何況還有直接露出正臉的畫面，根本就是犯罪鐵證！」A先生說，有人拿著這些側錄存證的檔案向院方檢舉，但醫院的處理態度實在令人無法接受。

▲劉男前往淡水馬偕的乳房外科受訓，讓爆料者擔心會有更多女性受害。（翻攝馬偕醫院官網）

原來，東基院方接獲檢舉後不久，高層就私下對基層「搓圓仔湯」，表示院長已得知劉偷拍一事，也已要求他把所有檔案刪掉，但派劉到淡水馬偕乳房外科受訓一事仍會照舊，因為跟馬偕早就講好，若臨時把人抽走，對方會很困擾，但會考慮等劉受完訓後，不讓他回東基服務。

★《鏡週刊》關心您，若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

【新聞傳真】被檢舉竟沒事、照常受訓 台東基督教醫院爆偷拍狼醫

【白袍醫成偷拍狼3】遭控醫師院內偷拍不作為 東基回應了

【白袍醫成偷拍狼】偷拍3年醫護、病患全受害 台東基督教醫院醫師遭爆是攝狼