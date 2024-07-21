早餐店大冰奶一喝就拉！食藥署證實「3元素結合」通腸效果超好

▲食藥署指出，台灣早餐店大冰奶喝完就拉的都市傳說是有根據的。（示意圖，PhotoAC）

圖文／鏡週刊

台灣早餐店大冰奶（大杯冰奶茶）喝完就拉的都市傳說深植心中，但食藥署證實，大冰奶清腸胃的說法可非空穴來風，而是有根據的，因為調製大冰奶的3大要素冰塊、奶精或鮮奶、茶水，皆為獨當一面的通腸神器，結合在一起通腸效果自然加倍。

關於早餐店大冰奶的都市傳說，食藥署過去曾在管網「安心外食」專區說明，為何大冰奶的通腸效果不是隨便說說而已。首先從冰塊說起，食藥署指出，人類體內器官一早還未完全甦醒，此時若引用大量冰涼飲品，容易刺激腸胃道，恐導致體質較差的人腸胃不識。

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再來是奶精或鮮奶，食藥署指出，奶精由棕櫚油、椰子油等植物油脂製成，攝取過多會造成腸胃消化困難；鮮奶則牽涉到乳糖不耐症，在成人缺乏乳糖酶的情況下，小腸內沒有足夠分解乳糖的酵素（乳糖酶），無法順利消化的乳糖會在大腸被分解，生成大量氣體、水和酸性物質，容易有打嗝、腹脹腹痛、腹瀉等症狀。

茶水則富含單寧酸（鞣酸），易與鮮奶中的蛋白質凝結成塊，因此茶水與鮮奶同時飲用常常相互影響，不易消化吸收造成腸胃不適，甚至引發腸絞痛的症狀。

不過實際上，喝大冰奶而拉肚子的比例其實不高，主要仍是依個人體質而定。若真不想喝完跑廁所，食藥署建議，早上喝奶茶時，儘量別選大杯，也不要太冰，藉此減少腸胃受到的刺激。



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