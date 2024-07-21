惡鄰偷電3年　害他們一家電費暴增17萬！女兒被迫打工貼補

▲托倫斯一家因為鄰居偷電，電費暴增17萬。（示意圖，photoAC）



圖文／鏡週刊

英國一戶家庭慘遭惡鄰偷電長達3年，甚至因此背負高昂電費！因為無力負擔高達4000英鎊（約新台幣17萬元）的電費，就連10幾歲的女兒都被迫要打工一起負擔。

綜合外媒報導，一名電工萊斯里（Leslie Pirie）在牆壁內暗裝了電源分離器「Henley blocks」，盜取樓下鄰居的電力，托倫斯（Hugh Torrance）一家在2017年7月18日至2020年8月20日期間，淪為冤大頭，替萊斯里扛下4000英鎊的電費。

任職造船商及實驗室助理的托倫斯與妻子崔西（Tracy）原先被蒙在鼓裡，面對電費帳單不斷暴增的窘境，不得已只好讓10幾歲的女兒外出打工，一起分擔高昂電費的支出，直到2020年，托倫斯一家才察覺到用電有蹊蹺，遂委託電力公司調查，揭發了萊斯里的偷電行為。

電力公司加裝了智慧電表，追蹤到電力異常的源頭指向萊斯里家。電力公司人員在萊斯里家的一面牆內，發現了藏在相框後面的空洞，萊斯里的竊電行為當場被戳破，法院日前判決，萊斯里須入獄服刑8年，並每月賠償托倫斯一家40英鎊（約新台幣1696元）；當地市議會則試圖驅逐獨居的萊斯里，讓他搬離現有住處。

根據英國YouGov調查，2023年有57%的英國民眾無力負擔電費，82%的民眾則選擇減少在家使用能源以減輕經濟壓力。英國國家統計局的數據顯示，該國能源價格持續下跌，2024年4月通膨年增率降至近三年最低。



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