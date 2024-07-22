醫師雲端藏大量偷拍片　竟因「壞習慣」全曝光

▲東基醫院人員在公用電腦上發現劉男忘記登出的雲端中，有數十個偷拍檔案。



圖文／鏡週刊

位於台東市區的台東基督教醫院（簡稱東基），是由基督教協同會的美籍醫師譚維義夫婦創立，2人在當地默默奉獻三十餘年後退休返美，東基也在2人的號召及努力下，成為守護台東居民的醫療支柱，沒想到如今卻爆發縱放偷拍狼醫的爭議，令人始料未及。

知情人士A先生告訴本刊，事件在今年5、6月間爆發，涉案的是35歲的一般外科醫師劉顥晢，他到東基服務4年多，本月初被調到新北市淡水馬偕醫院乳房外科受訓，預計一年後重回東基。

▲投訴人指控東基院方接獲檢舉後，卻未對劉男做出任何處置。（翻攝Google Maps）

A先生說：「東基的醫師年紀多半較大，劉相對年輕，且為人親切、沒架子，很受護理師及行政人員歡迎，經常可看到他在護理站或休息室與同仁聊天打鬧，絲毫沒有距離感，但怎麼也沒想到他竟利用這些機會，偷拍女同事的裙底風光！」

劉的偷拍行為之所以曝光，是因他另一個「壞習慣」造成。知情人士B小姐告訴本刊，劉在院內巡房或看診，都會在公用電腦登入自己的私人帳號，但離開時卻忘記登出，下一個要用電腦的人一般都會順手幫他關閉頁面，沒想到劉的頁面好幾次停留在雲端硬碟，數十個偷拍檔大剌剌顯示在螢幕上，要人不注意也難。

▲劉男偷拍時會察看手機狀況，卻意外正臉入鏡，成為犯罪鐵證。（讀者提供）

「發現這些檔案後，大家才意識到劉的手機從不離手，不是為了待命，而是為了把握機會，隨時偷拍別人的裙底風光，時間還長達3年之久，除了院內同仁及病患家屬受害，就連賣場、銀行、捷運也有不知情的女子成為他偷拍影片的主角。」B小姐氣憤地說。

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