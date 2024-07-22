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社會 社會焦點 保障人權

醫師竟是偷拍狼！　醫院、捷運、賣場全下手

投訴人指控東基院方接獲檢舉後，卻未對劉男做出任何處置。（翻攝Google Maps）

▲投訴人指控東基院方接獲檢舉後，卻未對劉男做出任何處置。（翻攝Google Maps）

圖文／鏡週刊

醫師竟然是偷拍色狼！本刊近日接獲投訴，指台東基督教醫院一般外科醫師劉顥晢，經常用手機偷拍女同事的裙底風光，就連病患家屬也不放過，時間長達3年，後來包括賣場、銀行、捷運都有他的狼蹤。更離譜的是，院方上個月接獲檢舉，疑似只要求他刪除檔案，就在本月初將他送往新北淡水馬偕醫院乳房外科受訓，投訴人擔心有更多無辜女子受害，因此決定出面踢爆這件醜聞。

知情人士A先生告訴本刊，事件在今年5、6月間爆發，涉案的是35歲的一般外科醫師劉顥晢，他到東基服務4年多，本月初被調到新北市淡水馬偕醫院乳房外科受訓，預計一年後重回東基。

劉男偷拍時會察看手機狀況，卻意外正臉入鏡，成為犯罪鐵證。（讀者提供）

▲劉男偷拍時會察看手機狀況，卻意外正臉入鏡，成為犯罪鐵證。（讀者提供）

劉的偷拍行為之所以曝光，是因他另一個「壞習慣」造成。知情人士B小姐告訴本刊，劉在院內巡房或看診，都會在公用電腦登入自己的私人帳號，但離開時卻忘記登出，下一個要用電腦的人一般都會順手幫他關閉頁面，沒想到劉的頁面好幾次停留在雲端硬碟，數十個偷拍檔大剌剌顯示在螢幕上，要人不注意也難。

「發現這些檔案後，大家才意識到劉的手機從不離手，不是為了待命，而是為了把握機會，隨時偷拍別人的裙底風光，時間還長達3年之久，除了院內同仁及病患家屬受害，就連賣場、銀行、捷運也有不知情的女子成為他偷拍影片的主角。」B小姐氣憤地說。

劉男會在院內尋找穿絲襪的女性，再伺機用手機偷拍影片留作個人欣賞之用。（讀者提供，已變色處理）

▲劉男會在院內尋找穿絲襪的女性，再伺機用手機偷拍影片留作個人欣賞之用。（讀者提供，已變色處理）

「這些偷拍影片中，劉自己也多次入鏡，看起來是為了察看手機是否有在錄影，才會直視鏡頭，雖然他大多戴著口罩，但同事一眼就認出他，更何況還有直接露出正臉的畫面，根本就是犯罪鐵證！」A先生說，有人拿著這些側錄存證的檔案向院方檢舉，但醫院的處理態度實在令人無法接受。

針對相關指控，東基表示6月下旬接獲投訴後，院內的「人事評議暨性騷擾申訴委員會」委員即主動展開調查並知會受害者，除將劉醫師停職調查外，因本人對相關行為也坦承不諱，院方已於7月起終止合約、令其離職；至於到馬偕受訓一事，則是劉醫師自行申請，與院方無涉，且應是直腸外科而非乳房外科，馬偕則證實劉於本月初到院，但非正式員工，只是單純受訓不看診。

劉男也會藉著在診間或護理站工作聊天的機會，偷拍現場露出腿部的女性，甚至包含病患與家屬。（讀者提供，已變色處理）

▲劉男也會藉著在診間或護理站工作聊天的機會，偷拍現場露出腿部的女性，甚至包含病患與家屬。（讀者提供，已變色處理）

東基目前已預計在22號當天，與受害同仁確認提告或和解意願，並協助委請律師處理後續事宜，可能因資訊及時間上的落差，造成投訴人誤解，此事件對在偏鄉服務一甲子的東基來說是蠻大傷害，因此深感遺憾與痛心，但仍會積極保護受害同仁，亦將持續強化相關規範，確保所有員工及病人的權益。

★《鏡週刊》關心您，若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。


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鏡週刊偷拍醫師台東基督教醫院劉顥晢

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