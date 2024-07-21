不是Kitty貓！「最喜歡三麗鷗的誰」網友答案曝光：唯一支持

▲三麗鷗有許多角色都很受歡迎。（圖／翻攝自三麗鷗官網）

記者曾筠淇／綜合報導

三麗鷗有不少角色都很受歡迎，包含Hello Kitty、大耳狗、酷洛米等，近日就有網友好奇拋問，大家覺得三麗鷗最可愛的是誰？最喜歡誰呢？貼文曝光後，引發討論，其中布丁狗、酷洛米、酷企鵝都有不少人喜歡。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「三麗鷗最可愛的是哪隻」為標題發文，提到三麗鷗有不少明星，其中Hello Kitty最有名。而在這麼多明星當中，大家最喜歡誰？覺得誰最可愛呢？他也透露自己特別喜歡帕恰狗、布丁狗和大耳狗。

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貼文曝光後，布丁狗、酷洛米、酷企鵝都被網友頻頻點名，「布丁狗」、「唯一支持酷洛米」、「酷洛米大人天下第一」、「酷企鵝、酷洛米、大眼蛙」、「絕對是酷企鵝，沒有之一」、「唯一支持酷企鵝」。

▲大耳狗的人氣很高。（圖／翻攝自三麗鷗官網．下同）

也有其他網友回應，「Hello Kitty」、「Kitty人氣證明一切」、「大耳狗」、「雙子星啊」、「當然是大眼蛙」、「Melody」、「許願兔吧，目前台面看到都飽了」、「淘氣猴」、「人魚漢頓」。

之前三麗鷗有舉辦肖像大賞，查看今年的綜合排名，可見大耳狗喜拿奪得第一，票數超過566萬票；第二名是帕恰狗，奪得超過459萬票；第三名是酷洛米，拿到超過412萬票。若地點設定在台灣，第一名同樣是大耳狗，第二名是布丁狗，第三名是酷洛米，另外包含帕恰狗、Hello Kitty、蛋黃哥、美樂蒂、人魚漢頓、雙星仙子、酷企鵝都在前十名。