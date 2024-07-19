哪家手搖飲「是心中第一名？」　網推薦這1家：粉粿好吃

▲哪家手搖飲最好喝？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

炎炎夏日，不少人都會買手搖飲消暑。近日手搖飲的新聞很多，就有網友不禁好奇，大家心中的第一名是哪一家呢？貼文曝光後，隨即掀起討論，而被最多網友點名的，就是「一沐日」，另外像是上宇林、50嵐等，其實也很受歡迎。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「第一名的手搖飲是哪家」為標題發文，提到他最近看到不少手搖飲的相關新聞，雖然他不是非常依賴飲料的人，但偶爾突然想到，還是會去買一杯來喝。現在手搖飲料店越開越多，有些是知名連鎖品牌，也有些是網紅開的，大家心中的第一名是哪家？

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貼文曝光後，被最多網友點名的就是一沐日，「一沐日，蕎麥奶」、「一沐日粉粿好吃」、「一沐日的青茶系列」。除了一沐日，上宇林、50嵐也很受歡迎，「Mateas、約翰紅茶、上宇林是我前三名」、「還是喜歡50嵐」、「當然是50嵐」。

還有網友回應，「麻古翡翠柳橙」、「龜記紅柚翡翠跟蘋果紅萱」、「迷客夏也不錯啊」、「CoCo百香雙響炮好讚」、「一手私藏」、「茶的魔手」、「約翰紅茶」、「家裡牌，小孩喝過後也是這感覺，自己做的最頂」。也有網友認為，「我每家喜歡品項不同，沒法比」、「每家有強的飲料」。話題引發討論。