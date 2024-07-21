請客人「自己收餐盤」的店變多了！　網點出1狀況：更哭

▲有些店會要求客人自己收餐盤。（示意圖／取自stocksnap，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

有些餐廳等客人吃完飯，就會主動到桌邊收盤子，但也有些店會請客人自己將餐盤回收。近日就有網友發文表示，他發現現在有越來越多店都會要求客人自己收盤子了，他某次去用餐被提醒，還嚇了一跳。貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「台灣怎麼越來越多那種要自己收餐盤的店啊」為標題發文，提到他最近發現，現在要求客人自行收餐盤的店越來越多，就連他家附近的小籠包店也是，他用餐當天被提醒要自行收拾餐盤時，還嚇了一跳。

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原PO坦言，雖然自行收拾餐盤並不是什麼大事，但他有時就是因為疲倦，懶得煮、懶得收，才選擇外出用餐，想不到現在仍需要自己收拾，為何有越來越多店會要求客人自己收盤子？

貼文曝光後，不少網友表示，「那至少不該收服務費」、「最X的就是有收服務費的還叫你自己收」、「不收服務費可接受」、「比較好奇有沒有被收服務費」、「可以啊，但不能收服務費」、「最討厭把一堆事推給客人又收服務費的店」、「沒收服務費就還能接受」、「最好笑是還要收服務費」、「還有自己收還要給服務費更哭」。

還有網友回應，「問就是缺工」、「以後只會越來越多，還一直漲價」、「還有自己幫自己點餐的啊」、「還有更誇張，無人商店貴到爆，還要自己煮」、「點餐自己用QR碼的也是激增」、「膝蓋想也知道省人力」、「明明老闆超閒也會叫你收，我實在看不懂」、「很多自己收餐盤的店桌子都超髒」。話題掀起討論。