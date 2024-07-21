涉創意私房案　中和補習班負責人疑是「PTT現任站長」！

▲蘇男被發現是「創意私房」會員，還疑似在PTT管板務 。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新北市中和區19日發生墜樓案，死者是補習班負責人41歲蘇姓男子，被查出是「創意私房」偷拍網站的會員。網紅「四叉貓」劉宇在FB發文，根據關鍵字找到蘇男工作的補習班，再用PTT去查詢補習班名稱，可以得知他的手機、生日和PTT帳號，沒想到該帳號是現任的PTT站務站長。

「四叉貓。劉宇（滾動）」在粉專指出，根據新聞報導，用中和、文理、姓蘇等關鍵字去找符合的補習班，就可以到補習班粉專看看，會發現最新貼文下方有人貼相關新聞連結。再到PTT用補習班名稱去查詢，會找到蘇男的手機、生日、PTT帳號等資訊，用LINE查手機號碼則能知道蘇男本名。

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最後一點，四叉貓爆料，該PTT帳號同時也是現任的PTT站務站長。就有人忍不住直呼，「好可怕…頭皮發麻」、「PTT該不會要關了吧，我蠻喜歡裡面的軍武版，風氣還算正常」、「整篇重點就是第6點」、「天吶！PTT站站務長是這種阿薩普魯。」不過，到底是否為同一人仍待查證，但已掀起議論。

另外，同樣的貼文也在Threads引發討論，「他是站長群中的一人，管板務，不是站長…」、「我資深鄉民，從PTT時代一路看貓貓過來的。這個串文讓我五味雜陳…像是很久沒回去的老鄉，明知當初是那邊長了太多妖魔鬼怪才離開的，可是看到這種新聞，又生氣又驚訝、卻也是又惆悵又感傷」、「夭壽，在PTT有跟他共事過欸！」