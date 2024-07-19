台北夾「這盤滷味」130塊他喊合理嗎　全場驚敲碗地址：便宜哭

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

近年物價話題常引發討論，前兩日才有網友發文，有什麼東西漲價太凶令人買不下去？今（19）日則有網友貼出一張照片求問，「台北這盤滷味130合理嗎？」說他隨便夾了幾樣食材，花了130塊，「這種路邊小吃，不是都100有找的嗎？」不過看到照片後，眾人紛紛驚呼超便宜，「哪裡？我要買10盤。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「台北這盤滷味130合理嗎？」他早餐想吃滷味，便點了一盤來吃，覺得自己才隨便夾個幾樣，卻被老闆收130元，直呼太誇張，認為路邊小吃都100塊有找。不過，照片一出令網友驚呆，認為根本超便宜，因為原PO夾了牛腱、百頁豆腐、滷蛋、甜不辣、大黑豆干、米血糕，而且份量都不少。

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▲原PO稱這樣一盤滷味130塊。（圖／翻攝自PTT）

眾人見狀紛紛敲碗地址，「這130？哪裡？我要買10盤」、「算錯了吧？300都敢開」、「這是買牛腱送其他東西吧」、「超不合理，跟大家說是哪家，我們吃倒」、「肉這麼多，200都不奇怪」、「把腱子肉去掉，130才合理吧！」「這一盤花蓮要250起跳 請您分享店家 拜託」、「應該是310才對。」

還有網友直呼，「騙人吧！南部這樣也不只130」、「哪家啦？X！484騙人」、「騙==，自煮都不只130」、「沒發票的創作文嗎==」、「來騙推文的」、「路邊攤也不是這價錢，是不是反串？」