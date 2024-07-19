　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「暫時處分」是什麼？為何凍結國會改革？呂秋遠整理10重點：不意外

▲▼立法院院會持續處理國會改革五法，民進黨團總召柯建銘與立院秘書長周萬來就是否再度清點人數激切討論。（圖／記者李毓康攝）

▲國會改革法案遭暫時停止執行，圖為當初審議時的混亂場面。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

國會改革法案生效後，民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院聲請釋憲及暫時處分，在憲法法庭10日準備程序庭後，19日憲法法庭裁准暫時處分，相關法律在釋憲案宣判前應暫時停止執行。對此，律師呂秋遠也整理了關於此次憲法法庭裁定的10個重點，內容如下：

1.暫時處分的意思，就是在法院正式宣判以前，因為有不可回復的損害，所以先「暫時凍結」現狀。因此，暫時處分就是要快，通常法庭聽取意見以後，就會在一周到兩周內裁定。

2.憲法法庭，原則上都是在周五公布結果。以113年為例，113年的憲判1到6號，都是在周五公布。如果憲法法庭已經在7月10日聽取暫時處分的意見，7月12日來不及，畢竟國昌老師要交作業，所以裁定時間就會是7月19日或是26日。基於暫時處分越快越好的原因，在今天公布裁定，其實相當合理。

但是，猜到憲法法庭在7月19日裁定，因此搶先預測結果，真的很沒有必要，只會讓某些不知情的人做文章而已。

▲民進黨發言人吳崢今（19日）在節目《撞新聞》受訪時表示「搞不好今天下班前憲法法庭，可能有一個結果出來」相關言論。被藍營媒體人質疑說溜嘴。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨發言人吳崢19日在節目《撞新聞》受訪時表示「搞不好今天下班前憲法法庭，可能有一個結果出來」，相關言論被藍營質疑說溜嘴。（圖／記者黃克翔攝）

3.聽取總統國情報告的修法，停止適用。因為大法官認為，可能會有違反權力分立的可能，而且如果現在法律都通過了，總統去與不去，都會衍生重大的憲政爭議。去了，可能得要即時問答；不去，朝野也會激烈衝突，所以先凍結。

4.到底！官員可不可以反質詢？大法官決定暫停適用。大法官認為這會有違反權力分立與責任政治原則的疑慮。畢竟行政院與立法院平等，反質詢的概念又很不具體，任意要對行政官員罰鍰，這是有疑義的。

5.人事同意權程序也被凍結。司法院、考試院、國家通訊委員會委員的同意權馬上就要開始，但是立法院要求被提名人提供的資料與審查程序有違憲的疑慮，如果現在不凍結，恐怕馬上要進行的程序也會違憲，因此必須凍結現在違憲的程序，先適用沒修改前的法律。

6.目前立法院對於調查權的設計，有可能會違法憲法五權分立的規定，也逸脫了大法官先前在釋字325、585、729的法律意見。萬一調查委員會侵害到被調查人的隱私、商業機密，恐怕會有不可回復的傷害，所以凍結這項修正。

你是想挑戰釋字585號嗎？看來目前國昌老師挑戰失敗了。

▲▼憲法法庭開庭審理國會改革案緊急處分，司法院長許宗力。（圖／翻攝司法院網頁）

▲憲法法庭開庭審理國會改革案緊急處分。圖為司法院長許宗力。（圖／翻攝司法院網頁）

7.舉辦聽證會部分，因為作證與提供資料的範圍、內容都很不明確，也可能會侵害到作證的人不願意提供資料、不願意作證的權利，為避免可能發生的侵害人權狀況，所以暫停適用。

8.藐視國會罪部分，要以立法委員職權行使法25條當作基礎，可是，既然25條已經暫停適用，而且如果這項條文不暫停適用，可能會讓行政官員在不確定的狀態下，被檢調機關偵辦，違反法律明確性的原則，所以暫停使用。

9.立法院，在這半年來的成績單，最令人矚目的「國會改革？」法案，幾乎全被憲法法庭認定可能違憲，暫停適用。究竟他們在這幾個月，做了什麼好事？可以這樣領薪水的嗎？

10.憲法法庭的決定，對於有基礎法學的人來說，並不意外。當然，對於篤信國昌神學的人來說，只能說剛好而已，畢竟台灣的憲政體制，不容許網路直播主義與卡提諾法學的傷害。

※本文獲呂秋遠律師授權引用。

ET快訊
YTR型男機長陷性侵風波！「2度失婚」曝17年機師生涯很痛苦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「暫時處分」是什麼？為何凍結國會改革？律師整理10重點：不意外

海基會台生研習營　羅文嘉提醒赴陸避免踩紅線

轟「大法官法袍染綠」不演了　民眾黨：變摧毀國家法治基礎的幫兇

律師轟「吳崢神預言」很白爛！曝法界長期怪習慣：其實很好猜

桃園市警察局分局長、大隊長交接　張善政盼發揮專業

國會改革法案暫時處分　民眾黨憤怒：憲法法庭處處充滿立場與定見

吳崢命中「暫時處分」結果　王鴻薇轟：不演了！別怪人看扁大法官

吳崢「神預測」國會改革遭暫時處分　藍質疑：司法不如民進黨一張嘴

大法官裁准「國會改革法案」暫時處分　時力：足見立法粗糙品質堪憂

又闖金門海域！陸海警4船4路侵擾　海巡對峙2hrs驅離

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

金馬影帝這樣玩「誰是臥底」！　吳慷仁模仿周杰倫笑翻全場

台東死亡車禍 重機視角

起床發現手被胖喵壓住　狂喊走開虎斑全程無視

超商8＋9

台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒　消防增援中

23歲上兵返家路慘死！騎紅牌重機對撞貨車肢體分離　奪命畫面曝

女地勤扔行李箱「閃電6連摔」　國泰航空證實：已將員工調職

男躺超商冰櫃「安詳貌」　網友炸鍋：直接去太平間

「暫時處分」是什麼？為何凍結國會改革？律師整理10重點：不意外

海基會台生研習營　羅文嘉提醒赴陸避免踩紅線

轟「大法官法袍染綠」不演了　民眾黨：變摧毀國家法治基礎的幫兇

律師轟「吳崢神預言」很白爛！曝法界長期怪習慣：其實很好猜

桃園市警察局分局長、大隊長交接　張善政盼發揮專業

國會改革法案暫時處分　民眾黨憤怒：憲法法庭處處充滿立場與定見

吳崢命中「暫時處分」結果　王鴻薇轟：不演了！別怪人看扁大法官

吳崢「神預測」國會改革遭暫時處分　藍質疑：司法不如民進黨一張嘴

大法官裁准「國會改革法案」暫時處分　時力：足見立法粗糙品質堪憂

又闖金門海域！陸海警4船4路侵擾　海巡對峙2hrs驅離

賓士車牌遭偽造狂收罰單「報警1月沒下文」！網：非名人警察不理你

國際火線／美國希特勒來了？川普當選之明天過後

淡水煙火秀確認會辦！還有沙雕、河海音樂祭　三重整排紅繡球爆開

舊牙刷別丟　沾沙拉脫輕刷鍊帶錶清潔溜溜

面試剛錄取！員工突攔路喊「不要來」　妹子一聽內幕嚇壞

賓利徹底告別W12引擎「新旗艦房車改搭V8油電動力」馬力上看782匹

功夫巨星李小龍辭世逾半世紀　英年早逝留雋永「武道」

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

政治熱門新聞

政治獻金曝光！他拿國民黨160萬元最多　最終挑戰6連霸立委失利

快訊／國會改革法案全暫時處分！　藍轟：國家憲法最後防線淪綠打手

找工作看這邊！新北捷運公司開60職缺　薪資上看63K

轟「大法官法袍染綠」　民眾黨期許落空：不演了

吳崢預測暫時處分今出爐　律師破解了

快訊／北市狼師案延燒　蔣萬安鞠躬致歉：盡全力彌補

國會改革幾乎全凍結　黃捷：看來大法官不滿意黃國昌的暑假作業

落實賴清德「0-6歲國家一起養政策」　政院推4大策略減輕育兒負擔

國會改革法案幾全暫時處分　總統府尊重

國會改革法案遭暫時處分　她諷：15位大法官是賴清德選的立委？

誰繳給誰？柯：是美要給台保護費

鄭文燦弊案成代表作！　桃檢察長明年卸任調職

國會改革法案全暫時處分！　黃國昌：憲法法庭決定必受民主審判

吳崢脫口國會改革「暫時處分」今出爐　急撇：一些法界朋友在講

更多熱門

相關新聞

轟「大法官法袍染綠」　民眾黨期許落空：不演了

轟「大法官法袍染綠」　民眾黨期許落空：不演了

憲法法庭19日針對國會改革相關法案，做出暫時處分的判決。對此，民眾黨表示，大法官竟容許自己的法袍被染綠，「成為摧毀國家法治基礎的幫兇」。

吳崢預測暫時處分今出爐　律師破解了

吳崢預測暫時處分今出爐　律師破解了

國會改革法案暫時處分　民眾黨憤怒：憲法法庭處處充滿立場與定見

國會改革法案暫時處分　民眾黨憤怒：憲法法庭處處充滿立場與定見

吳崢命中「暫時處分」結果　王鴻薇轟：不演了！別怪人看扁大法官

吳崢命中「暫時處分」結果　王鴻薇轟：不演了！別怪人看扁大法官

吳崢「神預測」國會改革遭暫時處分　藍質疑：司法不如民進黨一張嘴

吳崢「神預測」國會改革遭暫時處分　藍質疑：司法不如民進黨一張嘴

關鍵字：

國會改革憲法法庭律師呂秋遠政府立法院

讀者迴響

熱門新聞

即／YTR型男機長涉強制性交　前女友提告

信義區驚見頭顱！警方垃圾堆中「再找到腿骨」

豐采520一坪60萬！卓冠廷曝地下室照：H型鋼彎了

即／北市信義區工人整地…「一顆頭顱」突滾出！

川普喊「衝突陰影籠罩台灣」　三戰瀕臨爆發

蘿拉惡行全公開！耶嫩不忍全說了

引退17年！傳奇AV女優宣布復出

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」

獨／數位部慘遭創意私房打臉　駭客怒發動攻擊刪除網站

Jessi舞台走光露點　大螢幕全轉播嚇到爆粗

北韓5女高中生「看韓劇」被判無期徒刑！

凌晨5點報案「家裡全是飛蟲」　警秒懂！急召救護車救援

大S具俊曄帶子女去遊樂園　素顏照曝光

蝦皮網拍2個月賣4000萬　28歲男拒繳219萬稅遭管收

快訊／「華夫人」鄭佩佩驚傳逝世！　享壽78歲

更多

最夯影音

更多

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

金馬影帝這樣玩「誰是臥底」！　吳慷仁模仿周杰倫笑翻全場

台東死亡車禍 重機視角

起床發現手被胖喵壓住　狂喊走開虎斑全程無視

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面