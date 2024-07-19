▲國會改革法案遭暫時停止執行，圖為當初審議時的混亂場面。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

國會改革法案生效後，民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院聲請釋憲及暫時處分，在憲法法庭10日準備程序庭後，19日憲法法庭裁准暫時處分，相關法律在釋憲案宣判前應暫時停止執行。對此，律師呂秋遠也整理了關於此次憲法法庭裁定的10個重點，內容如下：

1.暫時處分的意思，就是在法院正式宣判以前，因為有不可回復的損害，所以先「暫時凍結」現狀。因此，暫時處分就是要快，通常法庭聽取意見以後，就會在一周到兩周內裁定。



2.憲法法庭，原則上都是在周五公布結果。以113年為例，113年的憲判1到6號，都是在周五公布。如果憲法法庭已經在7月10日聽取暫時處分的意見，7月12日來不及，畢竟國昌老師要交作業，所以裁定時間就會是7月19日或是26日。基於暫時處分越快越好的原因，在今天公布裁定，其實相當合理。



但是，猜到憲法法庭在7月19日裁定，因此搶先預測結果，真的很沒有必要，只會讓某些不知情的人做文章而已。



▲民進黨發言人吳崢19日在節目《撞新聞》受訪時表示「搞不好今天下班前憲法法庭，可能有一個結果出來」，相關言論被藍營質疑說溜嘴。（圖／記者黃克翔攝）

3.聽取總統國情報告的修法，停止適用。因為大法官認為，可能會有違反權力分立的可能，而且如果現在法律都通過了，總統去與不去，都會衍生重大的憲政爭議。去了，可能得要即時問答；不去，朝野也會激烈衝突，所以先凍結。



4.到底！官員可不可以反質詢？大法官決定暫停適用。大法官認為這會有違反權力分立與責任政治原則的疑慮。畢竟行政院與立法院平等，反質詢的概念又很不具體，任意要對行政官員罰鍰，這是有疑義的。



5.人事同意權程序也被凍結。司法院、考試院、國家通訊委員會委員的同意權馬上就要開始，但是立法院要求被提名人提供的資料與審查程序有違憲的疑慮，如果現在不凍結，恐怕馬上要進行的程序也會違憲，因此必須凍結現在違憲的程序，先適用沒修改前的法律。

6.目前立法院對於調查權的設計，有可能會違法憲法五權分立的規定，也逸脫了大法官先前在釋字325、585、729的法律意見。萬一調查委員會侵害到被調查人的隱私、商業機密，恐怕會有不可回復的傷害，所以凍結這項修正。



你是想挑戰釋字585號嗎？看來目前國昌老師挑戰失敗了。



▲憲法法庭開庭審理國會改革案緊急處分。圖為司法院長許宗力。（圖／翻攝司法院網頁）

7.舉辦聽證會部分，因為作證與提供資料的範圍、內容都很不明確，也可能會侵害到作證的人不願意提供資料、不願意作證的權利，為避免可能發生的侵害人權狀況，所以暫停適用。



8.藐視國會罪部分，要以立法委員職權行使法25條當作基礎，可是，既然25條已經暫停適用，而且如果這項條文不暫停適用，可能會讓行政官員在不確定的狀態下，被檢調機關偵辦，違反法律明確性的原則，所以暫停使用。



9.立法院，在這半年來的成績單，最令人矚目的「國會改革？」法案，幾乎全被憲法法庭認定可能違憲，暫停適用。究竟他們在這幾個月，做了什麼好事？可以這樣領薪水的嗎？



10.憲法法庭的決定，對於有基礎法學的人來說，並不意外。當然，對於篤信國昌神學的人來說，只能說剛好而已，畢竟台灣的憲政體制，不容許網路直播主義與卡提諾法學的傷害。

※本文獲呂秋遠律師授權引用。