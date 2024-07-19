轟「大法官法袍染綠」不演了　民眾黨：變摧毀國家法治基礎的幫兇

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌、民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

憲法法庭19日針對國會改革相關法案，做出暫時處分的判決。對此，民眾黨表示，大法官竟容許自己的法袍被染綠，「成為摧毀國家法治基礎的幫兇」。

民眾黨19日晚間發文表示，憲法法庭不惜從一開始就踐踏正當法律程序，一路急著配合「四箭齊發」的民進黨政府受理開始。沒想到，民進黨發言人吳崢還嘴滑露餡，透露早就有法界朋友告訴吳，今天「下班前」憲法法庭將會作出暫時處分，「我們就知道，民進黨與憲法法庭，真的完全不演了」。

民眾黨表示，大法官將不該受理的聲請受理了，根本不符要件的暫時處分也准，甚至委員會本能「調閱原本」都被大法官以違反 權力分立駁回，讓台灣的民主體制、分權制衡的理想，頓時成為笑話與泡影。

民眾黨認為，本期待大法官或許能秉持良知良能，明白自己必須保持超然、跳脫政黨色彩，忠實扮演「國家憲政秩序的裁判」角色，公正審理，讓各個機關能夠「依循憲法施政」，而不是說著遵守憲法，卻容許自己的法袍被染綠、容許政治赤裸介入，並站在權力那一邊，成為摧毀國家法治基礎的幫兇。

最後，民眾黨表示，憲法法庭今日的決定，已經在台灣的民主史上留下紀錄，「大法官們，你們也必須面對人民與歷史的審判」。