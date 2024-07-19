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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國會改革法案暫時處分　民眾黨憤怒：憲法法庭處處充滿立場與定見

▲▼憲法法庭開庭審理國會改革案緊急處分，司法院長許宗力。（圖／翻攝司法院網頁）

▲民眾黨怒轟憲法法庭。（圖／翻攝司法院網頁）

記者陳家祥／台北報導

憲法法庭19日針對國會改革相關法案，做出暫時處分的判決。對此，民眾黨表示憤怒、遺憾，司法機關作為維護社會正義最後一道防線，卻從受理聲請到開庭審理，處處充滿立場與定見，「無法接受民主變成『民進黨作主』，憲法法庭有權裁定，但結果同時也必須接受輿論檢驗」。

針對憲法法庭於今日裁定暫時處分結果，民眾黨表達憤怒、遺憾且無法接受，司法機關作為維護社會正義最後一道防線，卻從受理聲請到開庭審理，處處充滿立場與定見。

民眾黨指出，尤其民進黨發言人吳崢在裁定結果公告前知道消息，搶先憲法法庭對外公布，說明司法機關與執政黨關係密不可分，更讓大法官裁定暫時處分，沾染了濃厚的執政黨氣息。

民眾黨批評，民進黨一邊呼籲外界不要詆毀大法官，一邊卻用行動告訴大家，執政黨可以控制司法機關，從憲法法庭匆忙開庭卻漏通知機關代表，柯建銘總召一通電話指揮大法官書記廳通知書馬上發出，到今日民進黨發言人吳崢提前公告暫時處分結果，把自己當司法院發言人，顯示本次釋憲案早已失去公平，尤其賴清德總統為了躲避到立法院國情報告，持續恐嚇在野黨「不要貿然行動」、「青鳥會飛出來」，皆凸顯民進黨對憲法法庭的動態「瞭若指掌」。

民眾黨直言，民進黨口口聲聲說尊重憲法，卻一次又一次地打擊社會大眾對司法的信任，如今因為發言人的所謂「口誤」或「說溜嘴」，讓憲法法庭的公信力遭到質疑，試問老百姓未來該如何相信司法是能讓人相信的？賴清德總統也應以民進黨黨主席身分，要求發言人吳崢對傷害司法公信，付出政治責任。

民眾黨表示，無法接受民主變成「民進黨作主」，憲法法庭有權裁定，但結果同時也必須接受輿論檢驗。

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