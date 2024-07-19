吳崢預測暫時處分今出爐「其實很好猜」？律師點出法界奇怪習慣

▲民進黨發言人吳崢。（圖／翻攝自threads／54wucheng）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨發言人吳崢今（19日）早在廣播節目《撞新聞》接受主持人黃暐瀚專訪時，語帶玄機地透露了憲法法庭審理「國會改革相關法案」暫時處分可能會在下班前有一個結果出來，結果竟精準預測，被質疑是說溜嘴。對此，律師林智群也揭露吳崢能神預測的原因，並稱「其實這個不難猜」。

林智群今天下午在臉書發文指出，其實這個時間點不難猜，因為大法官兩個禮拜開會一次，開會時間通常是星期五，而法界長期以來有一個奇怪習慣，就是重大案件「通常會選在星期五下午宣布。」

林智群舉例，像是大法官宣告通姦罪違憲就是挑星期五下午，而暫時處分有急迫性，因此不可能拖時間，不是這個星期五出來，就是下周五出來，很好猜。不過他也坦言，「我覺得吳崢很白爛，講大法官裁定今天出來，然後就真的今天出來，如何一堆人就可以做政治操作。」

司法院憲法法庭今天下午針對國會改革法案裁定絕大部分條文「暫時處分」的結果，然而，吳崢今早在節目《撞新聞》受訪時就表示「搞不好今天下班前憲法法庭，可能有一個結果出來」相關言論，被藍營媒體人質疑說溜嘴，「如果憲法法庭今天做出暫時處分的裁定，就坐實了憲法法庭是民進黨開的。」

對於相關爭議，吳崢澄清，這是以過去大法官解釋或憲法法庭判決案例經驗，所做的推測，請勿做扭曲解讀。他還強調，藍委翁曉玲受訪時也曾推測暫時處分不是本周就是下周，各方都有類似的推測，憲法法庭有非常嚴謹的機制與程序，態度就是完全且絕對尊重。