吳崢命中「暫時處分」結果　王鴻薇轟：不演了！別怪人看扁大法官

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

司法院憲法法庭今（19日）下午針對國會改革法案裁定絕大部分條文「暫時處分」的結果，然而，民進黨發言人吳崢今早就曾在廣播節目中說溜嘴說，搞不好今天下班前憲法法庭，可能有一個結果出來。眼見情勢發展如吳崢所料，國民黨立委王鴻薇怒轟，民進黨這麼放得開不演了，就不要怪大家看扁了大法官。

吳崢今早在廣播節目《撞新聞》接受媒體人黃暐瀚專訪時透露，自己在想maybe（或許）今天下班前，憲法法庭有可能會有一個結果出來，黃暐瀚一臉困惑地反問吳崢，「你說暫時處分？今天嗎？」，吳崢則趕緊澄清，是他一些法學界朋友在講而已。

針對此事的發展，王鴻薇提到憲法法庭暫時處分結果出爐，被民進黨發言人吳崢完全命中，既然民進黨這麼放得開完全不演了，就不要怪大家看扁了大法官。

王鴻薇認為，大法官的司法權行政中立蕩然無存，當民進黨發言人在判決前說明判決結果與判決時序，憲法法庭竟然還完全比照辦理，正所謂「閻王叫你三更死，誰敢留人到五更」。

面對憲法法庭裁定的結果，王鴻薇斷言，無疑是更讓人民對大法官的信任蕩然無存，這是國家最大的悲哀。

王鴻薇質疑，憲法法庭審理結果可以提前洩漏給執政黨，果然賴清德在判決前就自信滿滿的威脅在野黨，執政黨對於憲法法庭判決結果零時差的掌握，當然是不證自明。

「賴清德不愧是金孫，都當到了總統，還要躲在大法官的強褓之下，自己承諾的事情通通反悔，民選總統不敢面對民意的監督，簡直是國際笑話。」

最後，王鴻薇坦言，確實今天憲法法庭的結果讓人遺憾，但是相信國人也不意外，「民進黨赤裸裸地把政治黑手伸向司法權，藉由大法官阻擋民進黨不願通過的法律，根本是把沒有民意基礎的大法官凌駕於新民意的立法院，這才是真正的民主已死」。