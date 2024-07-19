桃園市警察局分局長、大隊長交接　張善政盼發揮專業

▲桃園市警局分局長、大隊長布達交接儀式，今天下午由市長張善政主持。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警察局新任分局長、大隊長布達交接儀式今（19）日由市長張善政主持，張善政期勉各新任首長就任後，能持續發揮多年來累積專業能力與經驗，積極維護市民生活安全、維護交通順暢，以提升桃園治安，讓市民能感受到桃園是一個可以安居樂業的城市。

今天交接布達人員包括龜山分局分局長蔡啟仁調任桃園分局分局長、龍潭分局長張鶴瓊調任龜山分局分局長、交通警察大隊大隊長鄭文銘調任龍潭分局分局長、保安警察大隊大隊長李維振調任交通警察大隊大隊長、公共關係室主任洪漢周調任保安警察大隊大隊長，另外原桃園分局長吳明彥調陞警政署警監督察。

▲桃園市長張善政（右二）主持監交，龜山警分局長蔡啟仁（右一）與卸任桃園分局長吳明彥（左一）交接。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政致詞時指出，隨著桃園快速發展，警察同仁的工作日益繁重，警政工作不但辛苦且危險，如昨（18）日晚間健行科大發生警匪追逐案，以及前陣子雷霆除暴專案破獲多起槍械、毒品案等，皆可看到警察同仁於第一時間展現捍衛治安的能力，他本人也在第一時間前往各分局，代表市民表達感謝之意，相信市民也能感受到桃園是一個可以安居樂業的城市。

▲桃園市分局長、大隊長宣誓就職。（圖／記者沈繼昌攝）

警察局表示，警察局全國首創「桃園AI巡防系統2.0」，以鏡頭取代人眼辨識車牌，達到精準車牌辨識與快速示警能力，有效節省警力負擔，大幅提升破案率；並於112年12月啟用刑事鑑識中心新廳舍，購入全臺警察機關獨有的先進顯微儀器，強力打擊毒品犯罪，並引入自動指紋比對系統，提升協尋轄區走失失智人口區域性即時比對效率。

市警局強調，警察局體系協勤民力，包含義警、義交、義刑、民防、山地義警、守望相助、志工大隊等，各協勤單位均積極參與、投入警察協勤工作，是警察強而有力的後盾。市府將持續編列預算辦理各協勤團體意外險、訓練、獎勵、慰勞、業務觀摩等，照顧協勤民力，以精進協勤量能。