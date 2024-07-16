戶政人員助癌末女和前夫復婚　她握拳表「願意」...無憾離世

▲桃園戶政日表揚活動。（圖／民政局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府16日舉辦戶政日表揚活動，由市長張善政表揚35位績優戶政人員及6個績優戶政事務所，同時送上大禮，宣布修正戶政事務所組織規程，13戶所共增列7名課長員額，增加基層人員的升遷機會。

受表揚的績優戶政人員中，平鎮區戶政事務所課員王麗珍服務資歷28年，印象最深刻的是，曾協助一位癌末女患者和前夫復婚。雙方原定到戶所辦理結婚登記，但患者病情突然惡化！

▲王麗珍的感動服務，讓癌末女子了無遺憾離世。（圖／民政局提供）

王麗珍自發至醫院為兩人登記，當時女子已虛弱到無法說話，她引導對方用握拳方式，表達自己的結婚意願，完成登記時，女子落下感動眼淚，一週後便了無遺憾離世，先生到戶所辦理死亡除戶時，緊握她的手，感謝她用心完成太太遺願，陪伴他們夫妻走過人生最後一段路。

桃園市人口112年6月突破230萬人，各戶所受理案件數及服務人數，皆為六都之冠。升格前，每一位戶政人員平均服務人數為5,045人，現在增加至5,645人，成長率達12%。考量戶政業務日漸繁重，為提升行政效率，張善政指示修正戶政事務所組織規程，在現有員額調降分課員額數，修編後桃園、中壢、大園3個戶所可列增課長2人、八德戶所1人，合計共增列7名課長，藉此拔擢優秀人才，鼓舞基層士氣，也提高為民服務的行動力。

除了個人獲獎外，桃園、平鎮(甲組)、八德、龜山(乙組)、大園及大溪(丙組)等6區戶所，分別獲得桃園市評鑑績優機關。平鎮戶所利用取票機號碼牌，加強「人籍合一」推廣，並利用臉書進行戶政宣導，至今累計2.9萬名粉絲，成效斐然。龜山戶政發行「大坪頂黃金歲月」刊物，利用人口統計資料，記憶龜山大坪頂開墾過程。112年由民政局統籌新增「臺灣Pay」支付管道，推廣至全市戶政事務所，方便民眾多元支付戶政規費。